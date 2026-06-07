Wakil Gubernur Sulawesi Utara Berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur Bawa Dampak Positif

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J Mailangkay, berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur yang baru digelar dapat membawa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi daerah.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara , Victor J Mailangkay, berharap Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur yang baru digelar dapat membawa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan iklim investasi daerah.

Beliau menyampaikan harapannya terhadap forum misi dagang dan investasi yang baru saja diselenggarakan bersama Provinsi Jawa Timur di. Beliau meyakini bahwa kegiatan ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. Keberhasilan misi dagang ini tidak hanya diukur dari nilai transaksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kehidupan warga. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

Selain itu, misi dagang ini juga diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Tujuannya adalah memperluas pasar bagi produk-produk lokal Sulawesi Utara serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap Misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara ini berhasil mencatat transaksi senilai Rp1,74 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya mencapai Rp158 miliar. Peningkatan transaksi ini menjadi indikator potensi besar kolaborasi ekonomi antar kedua provinsi.

Wakil Gubernur Victor J Mailangkay menegaskan bahwa dampak Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur ini harus melampaui angka transaksi semata. Fokus utama adalah bagaimana kegiatan ini secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Penguatan UMKM menjadi prioritas, dengan harapan produk-produk lokal dapat bersaing lebih luas di pasar nasional maupun internasional. Melalui perluasan pasar dan peningkatan kapasitas UMKM, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang kerja bagi warga setempat.

Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita. Kecintaan terhadap produk dalam negeri juga menjadi salah satu target, mendorong konsumsi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan nilai transaksi yang mencapai Rp1,74 triliun dari Misi Dagang Sulawesi Utara Jawa Timur ini merupakan bukti konkret dari potensi ekonomi yang besar. Angka ini mencerminkan tingginya minat dan kepercayaan pelaku usaha dari Jawa Timur terhadap produk dan peluang investasi di Sulawesi Utara.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan menjanjikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmen penuh untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Tujuannya adalah menjadikan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi yang diminati.

Upaya menciptakan iklim investasi yang nyaman ini dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, penyederhanaan pelayanan perizinan untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan logistik. Ketiga, penguatan konektivitas antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan jasa.

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar siap menghadapi tantangan industri. Wakil Gubernur Victor J Mailangkay menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor dan pelaku usaha. Beliau mengajak mereka untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Sulawesi Utara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi.

Pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, menurut Wakil Gubernur, hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antarpihak ini esensial untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Wagub berharap forum misi dagang dan investasi seperti ini terus didorong dan dikembangkan.

Kegiatan semacam ini menjadi sarana efektif untuk mempertemukan berbagai potensi yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Ini adalah platform strategis untuk menjalin kemitraan dan menemukan peluang baru. Para pelaku usaha yang hadir diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. Membangun komunikasi yang baik, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, dan melakukan negosiasi bisnis yang produktif sangat ditekankan.

Tujuannya adalah menciptakan transaksi perdagangan yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi kedua daerah yang terliba





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