Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Resmikan Jembatan Perintis Garuda Merah di Maros

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi meresmikan Jembatan Perintis Garuda Merah di Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan, Rabu, 3 Juni 2026. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi didampingi Panglima Daerah Militer XIV/Hasanuddin dan Bupati Maros meresmikan Jembatan Perintis Garuda Merah di Tompobulu , Maros , Sulawesi Selatan, Rabu, 3 Juni 2026.

Kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Panglima Daerah Militer XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai bentuk nyata kepedulian negara kepada masyarakat. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mayjen TNI Bangun Nawoko juga memberikan apresiasi kepada para prajurit yang bekerja di lapangan dan masyarakat yang bergotong royong hingga jembatan tersebut dapat diselesaikan. Bupati Maros Chaidir Syam turut menyampaikan terima kasih kepada Panglima Daerah Militer XIV/Hasanuddin dan seluruh jajaran TNI yang telah menghadirkan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Tompobulu. Kehadiran jembatan tersebut akan mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses pendidikan anak-anak, mempercepat distribusi hasil pertanian, hingga membuka peluang pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan warga





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Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Jembatan Perintis Garuda Merah Tompobulu Maros Sulawesi Selatan

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