Wakil Gubernur Rano Karno Turun Tangan Benahi Parkir di Depo MRT Lebak Bulus

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin kerja bakti untuk menata lahan parkir baru di dekat Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sebagai respons terhadap keluhan warga mengenai parkir ilegal yang mengganggu lalu lintas.

Jakarta , 24 April 2026 – Wakil Gubernur DKI Jakarta , Rano Karno , secara langsung terlibat dalam kegiatan kerja bakti untuk penataan lahan parkir baru di sekitar Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini merupakan respons cepat terhadap keluhan warga mengenai kondisi parkir yang kerap memakan badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Rano Karno menekankan bahwa permasalahan parkir ini telah berlangsung lama dan memerlukan solusi konkret. Ia memerintahkan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk segera menata lahan milik Sarana Jaya tersebut dan mengubahnya menjadi area parkir yang resmi dan teratur.

Lebih dari sekadar perintah, Rano Karno turut serta dalam kerja bakti dengan mencangkul tanah, mencopot rambu larangan parkir yang terpasang di badan jalan, dan memastikan sepeda motor yang terparkir di lokasi segera dipindahkan ke area yang telah disiapkan. Tindakan ini menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah parkir secara langsung dan memberikan contoh kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Sebagai seorang pengguna setia MRT, Rano Karno mengakui bahwa kondisi parkir di sekitar Poins Square Lebak Bulus memang menimbulkan keresahan.

Ia memahami kesulitan yang dihadapi warga dan pengendara yang seringkali kesulitan mencari tempat parkir yang aman dan nyaman. Dengan adanya lahan parkir yang tertata rapi, Rano Karno berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan terkontrol bagi pengguna transportasi publik dan masyarakat umum. Ia juga berharap bahwa penataan lahan parkir ini dapat menjadi contoh positif bagi wilayah lain di Jakarta untuk mengatasi permasalahan parkir yang serupa.

Rano Karno menjelaskan bahwa lahan parkir baru ini akan dibangun dalam waktu dekat dengan desain yang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa area parkir tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Rano Karno juga menginstruksikan agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan lahan parkir baru ini dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya.

Keluhan warga mengenai parkir di kawasan Depo MRT Lebak Bulus sebelumnya cukup ramai diperbincangkan. Banyak warga yang mengeluhkan keberadaan rambu parkir yang terpasang di badan jalan, yang seolah-olah memberikan izin untuk parkir di area yang seharusnya tidak diperbolehkan. Selain itu, warga juga mengeluhkan kurangnya pengawasan terhadap area parkir, sehingga sering terjadi kerusakan atau kehilangan sepeda motor.

Rano Karno menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran parkir dan memastikan bahwa area parkir baru ini dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan parkir yang berlaku dan menjaga ketertiban umum. Pihak pengelola parkir juga diingatkan untuk meningkatkan keamanan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna parkir.

Dengan adanya penataan lahan parkir yang komprehensif dan terpadu, Rano Karno optimis bahwa permasalahan parkir di kawasan Depo MRT Lebak Bulus dapat teratasi secara efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kegiatan kerja bakti ini merupakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat dan komitmen untuk menciptakan Jakarta yang lebih tertib, nyaman, dan aman





