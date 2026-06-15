Wakil Bupati Sleman Hadiri Lampah Dalu Lereng Merapi 2026

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengikuti rangkaian "Lampah Dalu Lereng Merapi 2026" di Kalurahan Hargobinangun, Pakem, yang mencakup penanaman beringin putih dan pengambilan air Sendang Bagong. Acara ini bagian dari Festival Budaya Lereng Merapi dan bertepatan dengan malam 1 Suro. Danang menekankan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan di kawasan lereng Merapi, serta komitmen Pemkab Sleman melalui program Hijau dan pengelolaan sampah. Romo Sindhunata menjelaskan kegiatan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas karunia alam Merapi dan upaya menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya dengan pelestarian. Kegiatan ini menjadi sinergi antara masyarakat lereng Merapi dan pemerintah dalam membangun karakter berkelanjutan.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa hadir dalam rangkaian kegiatan " Lampah Dalu Lereng Merapi 2026" di Kalurahan Hargobinangun , Pakem, pada Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut mencakup penanaman pohon beringin putih serta pengambilan air dari Sendang Bagong yang kemudian dikirab dalam prosesi tradisional.

Danang Maharsa didampingi Lurah Hargobinangun Amin Sarjito dan Romo Sindhunata. Dalam pidatonya, Wakil Bupati menekankan bahwa kawasan lereng Gunung Merapi bukan sekadar ruang geografis, melainkan juga ruang budaya dan spiritual yang sarat makna. Di sinilah nilai-nilai kearifan lokal tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah Kabupaten Sleman, katanya, terus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai program seperti penghijauan lahan kritis, bantuan bibit tanaman, pelaksanaan uji emisi kendaraan, penyediaan sarana pengelolaan sampah, serta edukasi kepada masyarakat.

"Pemkab Sleman senantiasa mendukung kegiatan berbasis budaya. Kami meyakini bahwa kekuatan budaya adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, dan berkelanjutan. Mari lestarikan kekayaan budaya dengan penuh cinta dan wariskan lingkungan yang layak untuk generasi mendatang," ujar Danang. Romo Sindhunata menambahkan bahwa "Lampah Dalu Lereng Merapi" adalah bagian dari Festival Budaya Lereng Merapi yang diselenggarakan bertepatan dengan malam 1 Suro dalam kalender Jawa.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat Hargobinangun kepada Tuhan atas karunia sumber daya alam dari kawasan lereng Merapi. Masyarakat selalu mendapat manfaat besar dari kekayaan alam Merapi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui acara ini, masyarakat diajak untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan dan budaya.

"Gunung Merapi selama ini kita manfaatkan sumber-sumber alamnya untuk penghidupan sehari-hari, oleh karenanya melalui acara ini menjadi wujud terima kasih sekaligus melestarikan budaya beserta alam lingkungan di kawasan lereng Merapi," katanya. Kegiatan "Lampah Dalu Lereng Merapi" menjadi salah satu bentuk sinergi antara pelestarian budaya, penguatan nilai spiritual, dan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini berjalan kolaborasi antara masyarakat lereng Merapi dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penanaman beringin putih dan pengambilan air Sendang Bagong memiliki simbolisme dalam tradisi Jawa, khususnya di wilayah lereng Merapi, untuk menjaga keseimbangan alam dan budaya. Momen malam 1 Suro memberikan kedalaman spiritual yang kuat, mengingat dalam kalender Jawa hari ini sering dirayakan dengan various activities berbasis budaya dan religi





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