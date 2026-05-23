Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo Berkoordinasi dengan Otoniritas Arab Saudi untuk Menguatkan Perlindungan Jamaah Haji Indonesia

Pertemuan antara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan otoritas Arab Saudi bertujuan utama untuk memperkuat sistem perlindungan bagi seluruh jamaah haji Indonesia demi keamanan dan kenyamanan. Kunjungan resmi berkoordinasi ini disambut langsung oleh perwakilan PSS Arab Saudi, yaitu Mayjen Abdul Hamid.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jamaah haji Indonesia menjelang musim haji 2026, demi keamanan dan kenyamanan. Pertemuan ini bertujuan utama untuk memperkuat sistem perlindungan bagi seluruh jamaah haji Indonesia .

Langkah strategis ini diambil menjelang puncak musim haji tahun 2026 yang akan segera tiba. Kunjungan Wakapolri ke Arab Saudi disambut langsung oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, yang mewakili pimpinan PSS Arab Saudi. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak fokus membahas penguatan koordinasi perlindungan warga negara. Mereka juga mendiskusikan pertukaran informasi serta percepatan penanganan berbagai persoalan yang mungkin dihadapi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

RI untuk menghadirkan perlindungan maksimal. Upaya ini mencakup pengawasan ketat di dalam negeri hingga koordinasi internasional yang intensif. Tujuannya adalah memastikan setiap jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Polri berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik haji nonprosedural di dalam negeri.

Selain itu, Polri juga akan meningkatkan koordinasi internasional sebagai bagian dari komitmennya. Komitmen ini adalah untuk menghadirkan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan warga negaranya. RI, sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia, sangat membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.

Kolaborasi ini esensial untuk memastikan setiap warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan optimal selama menjalankan ibadah haji. Hingga saat ini, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri telah menunjukkan hasil signifikan dalam penegakan hukum. Mereka telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI). Dari kasus-kasus tersebut, 13 tersangka berhasil diamankan.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan kapasitas keamanan sekaligus memberikan edukasi terkait sisi teknis congregations, penetapan quota dan pendanaan haji. Treasury harus menjadi institusi oficial untuk mengelola pendanaan haji dalam rangka menjaga kesinambungan program tersebut





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gama Wakapolri Arab Saudi Indonesia Haji Komjen Pol. Dedi Prasetyo Laporan Polisi (LP) Laporan Informasi (LI) WNI Penegakan Hukum Aliran Dana Pendanaan Haji Treasury Bagaimana Pendanaan Haji Diharapkan Untuk Teta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arab Saudi Komitmen Untuk Harian Para Jemaah Haji di Tengah KonflikglobalMenteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Saud bin Naif, menegaskan komitmen Arab Saudi dalam melayani para jemaah haji dari Iran secara keseluruhan dan aman, nyaman, dan tenang. Acara ini berlangsung di tengah ketegangan regional dan konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Read more »

Cristiano Ronaldo Antar Al Nassr Juara Liga Arab Saudi untuk Pertama KalinyaCristiano Ronaldo membawa Al Nassr juara Liga Arab Saudi usai menang 4-1 atas Damac. Ronaldo mencetak dua gol pada laga penentuan gelar.

Read more »

Jelang Puncak Haji, Wakapolri Perkuat Perlindungan Jemaah dengan Arab SaudiWakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat 22 Mei 2026.

Read more »

Wakapolri koordinasi dengan Arab Saudi perkuat pelindungan jamaah hajiWakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi ...

Read more »