Wakapolda Metro Jaya Turun Langsung Membersihkan Area Setelah Aksi Unjuk Rasa

Wakapolda Metro Jaya bersama personel Polri turun langsung membersihkan area setelah aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat. Mereka mengumpulkan sampah seperti botol plastik, kardus, dan kemasan makanan yang tertinggal di jalan.

Setelah rangkaian aksi unjuk rasa berakhir di Jakarta Pusat, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama jajaran personel Polri turun langsung membersihkan area yang sebelumnya digunakan massa untuk menyampaikan aspirasi.

Mereka membawa kantong sampah dan menyisir sejumlah titik di sekitar lokasi aksi untuk mengumpulkan sampah seperti botol plastik, kardus, dan kemasan makanan yang tertinggal di jalan. Anggota kepolisian juga tampak memunguti sampah yang berserakan di sepanjang ruas jalan yang sebelumnya dipadati peserta aksi. Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan aksi bersih-bersih itu merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan sekaligus bentuk tanggung jawab menjaga ruang publik.





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Wakapolda Metro Jaya Polri Aksi Unjuk Rasa Membersihkan Area Kepedulian Lingkungan Tanggung Jawab Ruang Publik

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