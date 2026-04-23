Wajib Lapor! Pekerja Rumah Tangga Harus Didata ke RT/RW

Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap keluarga yang mempekerjakan PRT untuk melaporkan ke RT/RW sebagai bagian dari implementasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hak-hak PRT.

Pemerintah Indonesia kini mewajibkan setiap individu atau keluarga yang mempekerjakan pekerja rumah tangga ( PRT ) untuk melaporkan hal tersebut kepada ketua RT/RW setempat. Kewajiban ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangg a (UU P PRT ) yang telah lama diperjuangkan dan akhirnya disahkan pada tanggal 21 April 2026.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjelaskan bahwa pelibatan RT/RW bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif di tingkat komunitas, sehingga permasalahan terkait PRT dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Pelaporan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mencakup pencatatan identitas lengkap PRT dan kesepakatan kerja yang jelas antara pemberi kerja dan PRT, sebagai dasar perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

UU PPRT ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan pekerja di Indonesia, karena secara tegas mengakui PRT sebagai pekerja formal yang memiliki hak-hak yang sama dengan pekerja lainnya. Undang-undang ini terdiri dari 37 pasal dalam 12 bab, yang menekankan perlindungan PRT berdasarkan hak asasi manusia, prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Selain itu, UU PPRT juga secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT.

Proses perekrutan PRT juga diperketat, dengan mewajibkan usia minimal 18 tahun dan penggunaan jasa perusahaan penempatan PRT (P3RT) untuk menghindari praktik ilegal dan eksploitasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial kepada PRT, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, dengan iuran yang dapat ditanggung oleh pemerintah pusat atau daerah bagi yang memenuhi kriteria. Saat ini, pemerintah sedang menyusun peraturan turunan untuk memastikan implementasi UU PPRT berjalan efektif di lapangan.

Dengan melibatkan RT/RW sebagai garda terdepan, pemerintah berharap pengawasan terhadap kondisi kerja PRT tidak lagi bersifat tertutup, melainkan menjadi tanggung jawab bersama di tingkat komunitas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan layak bagi PRT di seluruh Indonesia.

tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

