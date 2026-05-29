Waisak 2026 di Indonesia: Dharma Menjaga Perdamaian Dunia

Umat Buddha di Indonesia memperingati Waisak 2570 BE pada 31 Mei 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Upacara meliputi puja, meditasi, pelepasan lampion, dan dialog lintas agama, sementara poster digital kreatif menyebar harapan damai melalui platform seperti Canva.

Sebentar lagi umat Buddha di Indonesia akan memperingati Hari Raya Waisak ke-2570 Buddhist Era (BE) yang jatuh pada Minggu 31 Mei 2026. Pemerintah lewat Bimas Buddha Kementerian Agama menegaskan bahwa tahun ini perayaan Waisak diusung dengan tema " Dharma Menjaga Perdamaian Dunia ".

Tema tersebut dimaksudkan sebagai panggilan bagi seluruh umat Buddha untuk menjadikan nilai‑nilai Dharma sebagai pedoman dalam kehidupan sehari‑hari, sehingga tercipta atmosfer damai, harmonis, dan penuh toleransi di tengah masyarakat beragam. Waisak memperingati tiga momen sakral dalam perjalanan Siddhartha Gautama: kelahiran, pencapaian pencerahan yang sempurna, dan wafatnya Sang Buddha. Oleh karena itu, rangkaian perayaan biasanya meliputi prosesi puja bakti di vihara‑vihara utama, meditasi kolektif, doa bersama, serta pelepasan lampion yang melambangkan harapan akan cahaya kebijaksanaan yang menyinari seluruh makhluk.

Di sejumlah kota besar, kegiatan ibadah dibarengi dengan acara kebudayaan seperti pembacaan sutra, pameran seni Buddha, dan dialog lintas agama yang menegaskan peran Waisak sebagai jembatan perdamaian. Seluruh upacara dilaksanakan dengan khidmat, mengundang partisipasi umat dari semua kalangan, termasuk para pemimpin agama, pejabat pemerintah, serta warga yang ingin menyaksikan nilai‑nilai universal yang terkandung dalam ajaran Buddha. Di era digital, perayaan Waisak juga merambah ke ruang maya.

Umat Buddha menyebarkan ucapan selamat, poster, dan video pendek melalui media sosial serta aplikasi pesan singkat. Salah satu platform yang populer untuk membuat desain poster adalah Canva, yang menyediakan bermacam‑macam templat gratis mulai dari gaya minimalis, vintage, geometris, hingga desain berbasis kecerdasan buatan. Pengguna dapat menyesuaikan teks, jenis huruf, warna, serta menambahkan pesan pribadi, sehingga poster menjadi sarana berbagi kebaikan dan mengingatkan orang lain akan pentingnya nilai Dharma.

Dengan demikian, peringatan Waisak 2026 tidak hanya menjadi momen religius, melainkan juga kesempatan untuk menebarkan semangat kasih, toleransi, dan kepedulian pada sesama melalui media modern. Semoga cahaya Dharma terus menerangi hati setiap makhluk, menjadikan dunia lebih damai dan penuh kebijaksanaan





Waisak 2026 Dharma Perdamaian Dunia Umat Buddha Indonesia Poster Digital

Kunjungan Borobudur saat Waisak 31 Mei 2026 Dibatasi Hingga Pukul 14.00 WIBPengunjung Borobudur pada perayaan Waisak 31 Mei 2026 hanya diizinkan hingga pukul 14.00 WIB. Setelah itu, area ditutup untuk persiapan ibadah. Pengunjung tidak bisa naik ke struktur utama candi, hanya di pelataran. Selain itu, 2.570 lentera perdamaian dan 570 drone akan menghiasi langit.

Libur Waisak, CFD Ditiadakan pada 31 Mei 2026Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) pada Minggu 31 Mei 2026 mendatang karena libur Waisak.

