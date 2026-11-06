Wagub Rano Karno Teguhkan Pendidikan Inklusif di Pesantren Tahfiz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan saat kunjungan bakti sosial memperingati HUT ke-55 Korpri 2026 di Pesantren Tahfiz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah pada Jumat, 6 November 2026. Program ini bertujuan membangun kemandirian, keimanan, dan solidaritas sosial bagi seluruh warga ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa Pesantren Tahfiz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah memainkan peran krusial dalam memperluas dan memperkuat akses pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Kunjungan ini dilakukan pada Jumat, 6 November 2026, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bakti sosial memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2026.

Lebih dari sekadar bantuan material, kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan seluruh masyarakat bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Hal tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi kota yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan penduduk.

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Mekanisme Dukungan Pendidikan Inklusif

Pesantren Tahfiz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Ulaka Penca menjadi dua institusi utama yang dituju dalam kunjungan tersebut. Kedua lembaga ini dianggap sebagai ruang nyata yang menumbuhkan harapan, kemandirian, dan keimanan bagi para santri dan siswinya.

Menurut Rano Karno, kehadiran lembaga pendidikan khusus ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Kehadiran SLB Ulaka Penca juga turut membuka kesempatan luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas sambil mengembangkan rasa percaya diri mereka secara optimal.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Tanggung Jawab Bersama

Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa pertemuan dengan para santri dan siswi tersebut merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat Jakarta sehari-hari.

Wagub juga menyampaikan pesan penting bahwa pendidikan dan tumbuh kembang anak tidak dapat menjadi tanggung jawab sekolah secara tunggal. Ia berpesan kepada para orang tua dan guru untuk terus memberikan ruang yang luas bagi anak-anak untuk berkembang, serta memberikan pendampingan penuh ketika mereka membutuhkannya dalam proses pembelajaran.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyaluran berbagai bantuan berupa kursi roda, fasilitas penunjang pendidikan, Al-Qur'an isyarat, serta santunan dana pendidikan. Bantuan juga diberikan kepada Masjid Jami'atul Khairat di Lebak Bulus untuk mendukung infrastruktur keagamaan di kawasan tersebut.

Rano Karno juga memberikan arahan kepada para siswa agar tidak pernah berhenti bermimpi dan terus belajar. Mereka didorong untuk memanfaatkan berbagai program pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta LPDP Jakarta yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.

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Kegiatan bakti sosial ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Melalui upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperluas akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang seni, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan layanan publik, sehingga setiap warga dapat berpartisipasi secara aktif dan dihargai.