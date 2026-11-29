Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengonfirmasi pencabutan status kesiswaan bagi empat terduga ABH SMAN 7 Malang yang terlibat dalam kematian Silva. Sanksi tegas ini berlaku efektif sejak akhir November 2026.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, secara resmi mengumumkan bahwa status kesiswaan bagi empat remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap SNIP telah dicabut. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @emildardak pada Minggu, 29 November 2026. Keputusan ini menandai akhir dari keterlibatan para terduga sebagai pelajar di institusi mereka masing-masing.

Emil menekankan bahwa setiap sekolah tempat para tersangka menuntut ilmu telah menetapkan keputusan final untuk menghapus status siswa mereka. Pencabutan ini secara otomatis意味着 mereka tidak lagi diizinkan untuk menghadiri kelas atau mengikuti ujian apa pun. Status resmi mereka sebagai peserta didik telah dihentikan sepenuhnya oleh pihak sekolah.

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Proses Hukum Terhadap Empat ABH

Penyidik Polresta Malang Kota sebelumnya telah menetapkan empat remaja putri berusia antara 16 hingga 17 tahun sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Para tersangka tersebut adalah CAN berinisial umur 16 tahun, SP umur 16 tahun, IDH umur 17 tahun, dan WRLI umur 16 tahun. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan pada Jumat, 27 November 2026.

Ketetapan ini didasari oleh hasil pemeriksaan terhadap satu orang pelapor dan tujuh saksi kunci. Penyidik juga telah melakukan pengumpulan alat bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan fatal yang menimpa SNIP. Proses hukum kini akan berjalan menuju tahap penyidikan lebih lanjut dengan empat tersangka ini.

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Sanksi Disiplin SMAN 7 Kota Malang

SMAN 7 Kota Malang telah menerapkan sanksi tegas berupa pengeluaran siswa dari sekolah berdasarkan pelanggaran tata tertib. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 28 November 2026, sekolah merujuk pada poin aturan yang menyatakan siswa dapat dikembalikan kepada orang tua jika terlibat tindakan kriminal. Pelanggaran ini mencakup intimidasi kepada teman sekelas atau tindakan yang mencemarkan nama baik sekolah.

Keputusan ini juga didukung oleh SMA Nasional Malang, tempat salah satu terduga pelaku menyelesaikan pendidikan. Kedua institusi pendidikan tersebut mengajak masyarakat untuk tidak menggeneralisasi kejahatan individu sebagai cerminan seluruh civitas akademika. Mereka berharap masyarakat dapat mengawal proses hukum secara bijak tanpa menghakimi secara massal.

Sikap Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyampaikan ungkapan duka cita mendalam atas meninggalnya korban, SNIP. Ia menyatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur turut berduka atas peristiwa kekerasan fatal tersebut. Emil berharap keadilan dapat segera terwujud bagi almarhumah dan keluarganya melalui proses hukum yang objektif.

Emil juga menuntut agar proses hukum berjalan dengan prinsip transparan, adil, dan profesional. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi keluarga korban agar rasa keadilan benar-benar terpenuhi. Sikap tegas dari pemerintah daerah ini sejalan dengan upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

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Dampak Sosial dan Masa Depan Kasus

Kasus ini memicu sorotan keras mengenai maraknya kekerasan dan perundungan di kalangan pelajar. Para pihak berwenang menilai bahwa pencegahan perundungan serta pengawasan lingkungan pergaulan remaja memerlukan perhatian ekstra. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa peristiwa tragis serupa tidak akan terulang di masa depan.

SMAN 7 Kota Malang juga secara eksplisit mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam maupun luar lingkungan sekolah. Mereka menyatakan sikap berpihak kepada korban dan mendukung penuh upaya penyidikan oleh Polresta Malang Kota. Harapannya, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh dunia pendidikan.

Masyarakat diminta untuk terus mengawasi jalannya proses hukum dengan sikap yang dewasa. Generalisasi terhadap seluruh keluarga besar SMAN 7 atau kelompok pelajar lainnya tidak dibenarkan. Kejelasan informasi akan terus disalurkan melalui jalur resmi oleh pihak berwenang dan institusi pendidikan terkait.