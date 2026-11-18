Profesor Ronny Rachman Noor mengingatkan bahwa pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo memerlukan analisis genetika dan ekologi yang ketat demi kelangsungan hidup spesies.

Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon Banten ke Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur menghadapi tantangan besar terkait kemampuan adaptasi satwa terhadap lingkungan baru. Profesor Ronny Rachman Noor dari IPB University menekankan bahwa proses translokasi ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa pertimbangan ilmiah yang mendalam mengenai karakteristik ekosistem kedua wilayah tersebut.

Kondisi Lingkungan Spesifik Ujung Kulon

Profesor Ronny Rachman Noor menjelaskan bahwa badak Jawa telah menyesuaikan diri dengan iklim tropis dan kondisi lingkungan di habitat asalnya selama ratusan tahun. Adaptasi tersebut membentuk pola makan, cara mencari makan, habitat, waktu beraktivitas, hingga strategi reproduksi yang sangat khas bagi spesies ini. Dalam genetika ekologi, badak menyesuaikan diri dengan iklim tropis dan kondisi lokal yang unik.

Also read Sonny PDIP Punya 6 Catatan Merespons Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Ujung Kulon memiliki karakteristik lingkungan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan badak Jawa, mencakup vegetasi, curah hujan, kelembapan, topografi, sumber air, hingga mikroorganisme. Pemindahan ke habitat baru dapat membuat badak menghadapi sejumlah perubahan drastis, mulai dari jenis pakan, komposisi mineral tanah, mikroorganisme, kelembapan, hingga struktur vegetasi yang berbeda.

Ia menegaskan kesamaan kawasan hutan tidak otomatis membuat dua habitat memiliki kondisi yang sesuai bagi badak Jawa. Alas Purwo dan Ujung Kulon sama-sama hutan, tetapi bisa terasa sangat berbeda bagi badak, seperti rumah di Jakarta dan di tengah hutan Kalimantan. Perbedaan mikroklimat dan biotik ini menjadi hambatan utama bagi keberhasilan translokasi.

Advertisement

Standar Kelayakan Habitat Kedua

Habitat yang sesuai tidak cukup dinilai dari luas area dan keberadaan hutan saja sebagai indikator utama. Ketersediaan pakan, kualitas habitat, daya dukung lingkungan, serta kebutuhan badak pada setiap tahap kehidupan juga harus diperhitungkan secara matang. Penilaian fisik semata seringkali mengabaikan kebutuhan biologis hewan yang telah berevolusi selama berabad-abad.

Pendekatan ilmiah yang hati-hati dapat melestarikan warisan hayati langka Indonesia bagi generasi mendatang. Badak Jawa bukan sekadar hewan, tetapi bukti Indonesia pernah menjadi rumah mamalia tertua di dunia. Perlindungan terhadap spesies ini memerlukan strategi konservasi yang berpusat pada kesejahteraan satwa secara holistik.

Analisis Risiko dan Prosedur Translokasi

Di sisi lain, keberadaan habitat kedua dinilai dapat mengurangi risiko kepunahan apabila bencana mengancam satu-satunya populasi badak Jawa di dunia. Namun, Ronny mengingatkan pemindahan satwa langka tidak dapat dilakukan secara sederhana dan keputusan tersebut harus didasarkan pada kajian menyeluruh. Kajian itu meliputi aspek genetika, ekologi, kesehatan satwa, epidemiologi, perilaku, hingga kesejahteraan badak Jawa.