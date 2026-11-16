Rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi mengurangi risiko bencana memicu penolakan kuat dari masyarakat Badui dan adat yang mengutamakan kajian ilmiah.

Usulan pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke lokasi baru telah memicu perdebatan publik yang intens di Indonesia. Inisiatif strategis ini, yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan ancaman bencana alam yang dapat menghancurkan seluruh populasi spesies langka tersebut secara bersamaan dalam satu kawasan.

Risiko Bencana Satu Kawasan Konservasi

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan pengembangan habitat kedua ini dalam kegiatan media briefing yang berlangsung sebelum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Ia menilai bahwa konsentrasi seluruh populasi Badak Jawa hanya di satu titik geografis, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, menyimpan risiko bencana yang sangat besar jika terjadi bencana alam skala besar.

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Ancaman yang menjadi perhatian utama meliputi potensi gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di kawasan Selat Sunda. Hashim menekankan bahwa jika bencana besar tersebut berdampak langsung pada kawasan Ujung Kulon, maka seluruh populasi Badak Jawa menghadapi ancaman serius secara bersamaan. Keadaan ini membuat keberlangsungan hidup spesies dengan nama latin Rhinoceros sondaicus menjadi sangat rentan karena tidak memiliki cadangan habitat alami yang lain.

Alas Purwo Sebagai Calon Habitat Baru

Dalam upaya mitigasi risiko tersebut, muncul gagasan untuk mengembangkan habitat kedua di luar batas Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan yang disebut sebagai salah satu lokasi potensial untuk dikaji lebih lanjut adalah Taman Nasional Alas Purwo, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Penentuan kawasan ini didasarkan pada upaya penyebarian populasi satwa langka agar tidak bergantung sepenuhnya pada satu ekosistem tunggal yang berisiko tinggi.

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Penolakan Masyarakat Badui dan Kepala Desa

Wacana relokasi ini menuai respons beragam, termasuk penolakan tegas dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil di Banten. Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes di Kabupaten Lebak, Jaro Oom, meminta pemerintah pusat agar tidak terburu-buru merealisasikan rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya ke kawasan lain. Jaro Oom menyatakan bahwa setiap rencana relokasi harus terlebih dahulu melalui proses penelitian dan kajian ilmiah yang mendalam untuk memastikan tidak adanya ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa tersebut.

Jaro Oom menyoroti bahwa membawa Badak Jawa keluar dari wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang justru berpotensi menimbulkan ancaman kematian bagi satwa langka tersebut. Ia menekankan bahwa bagi masyarakat Badui dan masyarakat Banten secara keseluruhan, keberadaan Badak Jawa bukan hanya sekadar kekayaan keanekaragaman hayati, melainkan juga menjadi kebanggaan daerah yang harus dijaga keberlangsungannya. Masyarakat adat pada prinsipnya mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan pelestarian Badak Jawa di habitat alami mereka.

Dampak Identitas Daerah dan Kajian Ulang

Selama ini, Taman Nasional Ujung Kulon telah dikenal secara luas sebagai habitat penting dan satu-satunya tempat di dunia bagi Badak Jawa. Kawasan ini memiliki karakteristik lingkungan yang sangat mendukung kebutuhan hidup satwa tersebut, mulai dari ketersediaan pakan alami, rawa-rawa, hingga kubangan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Jaro Oom berharap pemerintah tetap mempertahankan Badak Jawa di ekosistem aslinya di TNUK dan tidak segera memindahkan mereka ke lokasi lain tanpa verifikasi yang jelas.

Lebih lanjut, Jaro Oom menilai bahwa pemindahan Badak Jawa ke luar wilayah Pandeglang berpotensi menghilangkan salah satu identitas penting daerah. Keberadaan satwa langka tersebut selama ini telah melekat kuat dengan kawasan Ujung Kulon dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat setempat. Ia mendesak pemerintah pusat agar mengkaji ulang wacana pemindahan satwa yang selama ini menjadi salah satu ikon Kabupaten Pandeglang, dengan mempertimbangkan baik aspek pelestarian spesies maupun dampak sosial budaya terhadap masyarakat lokal.