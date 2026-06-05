Di tengah keresahan ekonomi, muncul wacana pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan ekonom senior Chatib Basri. Rocky, seorang akademisi, menyampaikan bahwa kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi membuat Chatib Basri dianggap sebagai sosok yang mampu mengembalikan kepercayaan pasar berkat reputasi dan pengalamannya. Rocky menekankan bahwa solusi memerlukan pendekatan yang lebih luas, bukan hanya moneter, tetapi juga aspek fiskal dan dukungan politik. Purbaya membantah isu pengunduran diri dan menegaskan akan terus maju, menyebut isu tersebut hoaks. Berita ini mencakup dinamika antara tuntutan perubahan pasca-kenegaraan dan tekad pemimpin untuk bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Di tengah keresahan pasar dan ketidakpastian ekonomi, tengah beredar wacana pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . Isu tersebut berangkat dari kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Rocky, seorang akademisi dan tokoh publik, menyatakan bahwa yang bocor bukan sekadar nama Chatib Basri sebagai calon pengganti, melainkan adanya kesadaran banyak orang akan ketidakmampuan Purbaya memimpin di saat-saat krusial ini. Chatib Basrimuncul sebagai nama solid karena reputasinya sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan latar belakang akademiknya di Harvard Kennedy School. Ia dianggap mampu mengembalikan kepercayaan pasar karena tidak hanya memahami ekonomi moneter tetapi juga possess filosofi keadilan dalam kebijakan fiskal.

Rocky menekankan bahwa masalah saat ini lebih kompleks daripada sekadar isu moneter; upaya menstabilkan fiskal memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan politik yang kuat. Investor melihat apakah pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dengan basis politik yang memadai. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu pengunduran diri. Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026, ia menyatakan bahwa ia justru akan terus maju menghadapi tantangan.

Purbaya menegaskan bahwa até saat ini ia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menkeu, menolak untuk mundur dan menolak isu yang dinilai hoaks dan massif di media. Cerita ini menyoroti ketegangan antara keinginan publik untuk perubahan kepemimpinan di tingkat ekonomi dan tekad mantan akademisi tersebut untuk bertahan





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Pergantian Menteri Keuangan Chatib Basri Purbaya Yudhi Sadewa Kepercayaan Pasar Kebijakan Fiskal Ekonomi Indonesia

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