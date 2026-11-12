Wabup Serang Wujudkan Visi Serang Bahagia Lewat Pariwisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Muhammad Najib Hamas memaparkan strategi pariwisata Kabupaten Serang di hadapan dewan juri Kementerian Pariwisata sebagai nomine WIA 2026. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, secara resmi mempresentasikan strategi pembangunan dan potensi unggulan sektor pariwisata Kabupaten Serang kepada dewan juri seleksi nasional. Pemaparan krusial ini berlangsung secara virtual pada Rabu, 11 November 2026, di Aula Brigjen Syam'un, sebagai upaya utama untuk memperkuat posisi daerah ini dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2026. Langkah strategis ini dilakukan guna memperkenalkan capaian program dan kebijakan yang diterapkan di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah.

Visi Ekonomi Kerakyatan Lewat Wisata Alam

Kabupaten Serang secara eksplisit memposisikan sektor pariwisata sebagai alat penggerak utama ekonomi kerakyatan yang mampu mensejahterakan warganya. Muhammad Najib Hamas menekankan bahwa kekayaan alam daerah, mulai dari kawasan pantai, pegunungan, curug, sungai, hingga destinasi buatan, merupakan modal fundamental yang harus dikelola secara optimal. Strategi ini dirancang agar pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor penarik wisatawan, melainkan juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal.

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Pendekatan berbasis ekonomi kerakyatan ini menjadi inti dari visi Serang Bahagia yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Muhammad Najib Hamas menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat sekitar destinasi wisata. Dengan demikian, pengembangan wisata diharapkan dapat menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membuka kesempatan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan warga setempat secara signifikan.

Pendalaman Penilaian Dan Dukungan Infrastruktur

Dalam proses pendalaman penilaian, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas didampingi oleh anggota dewan juri Kementerian Pariwisata, Muhammad Nurdin dan Kamarudin. Pemaparan yang disajikan mencakup detail potensi unggulan, pencapaian program, serta berbagai kebijakan pengembangan pariwisata yang telah dijalankan selama periode kepemimpinan Ratu Rachmatuzakiyah. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah pembangunan sektor wisata di wilayah tersebut.

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Ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan menjadi fokus utama yang terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Pemkab Serang secara aktif mendorong koordinasi intensif dengan para pengelola hotel dan operator destinasi wisata, khususnya dalam antisipasi lonjakan aktivitas kunjungan pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Upaya ini memastikan bahwa infrastruktur pendukung dapat menampung arus wisata dengan standar keamanan dan kenyamanan tertinggi.

Dampak Nyata Terhadap Sektor Usaha Lokal

Ekosistem pariwisata yang maju di Kabupaten Serang diharapkan mampu menciptakan efek berantai positif bagi berbagai sektor pendukung di sekitarnya. Muhammad Najib Hamas menegaskan bahwa sektor perdagangan, kuliner, transportasi, penginapan, hingga produk UMKM lokal akan merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari kunjungan wisatawan. Pariwisata dipandang sebagai sektor yang inklusif dan tidak hanya milik kalangan tertentu, melainkan harus menjadi wadah bagi pertumbuhan usaha masyarakat.

Keikutsertaan Ratu Rachmatuzakiyah dalam nominasi kategori pemimpin pariwisata inspiratif pada ajang Wonderful Indonesia Award 2026 menjadi momentum penting untuk promosi daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Serang, penghargaan nasional ini bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat reputasi wilayah sebagai destinasi unggulan. Pemerintah daerah berharap proses penilaian ini akan menghasilkan capaian terbaik dan semakin membuktikan bahwa pariwisata adalah pilar kekuatan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Serang.