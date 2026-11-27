Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi instruksikan Dinkes Kabupaten Bogor menjenguk keluarga korban di Nanggung pasca insiden tambang ilegal yang menewaskan banyak pekerja.

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi telah memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk segera menugaskan tim medis mendatangi rumah-rumah keluarga korban insiden tambang emas ilegal. Kunjungan khusus ini difokuskan bagi warga di Kampung Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung yang kehilangan anggota keluarganya akibat musibah tersebut.

Instruksi Pendampingan Kesehatan Keluarga Korban

Langkah strategis ini diambil oleh Jaro Ade untuk memastikan kondisi psikologis dan fisik keluarga korban tetap terjaga melalui pendampingan kesehatan yang intensif. Ia menekankan bahwa kondisi mental keluarga yang ditinggalkan harus divalidasi secara medis agar mereka tetap termotivasi dan sehat menjalani kehidupan setelah tragedi.

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Menurut pernyataan yang dikutip dari Radar Bogor pada Kamis, 26 November 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen memberikan perhatian penuh melalui intervensi tenaga kesehatan. Langkah ini menjadi prioritas utama untuk menangani dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh para ahli waris korban.

Koordinasi Evakuasi dan Peran Basarnas

Pemerintah Daerah Bogor telah mengerahkan berbagai komponen daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim gabungan untuk menangani dampak kejadian tersebut secara menyeluruh. Proses evakuasi jenazah dan pencarian korban dipimpin langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki standar operasional prosedur khusus.

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Saat insiden terjadi, Bupati dan Wakil Bupati Bogor segera berdatangan ke lokasi kejadian untuk memastikan bahwa proses penanganan darurat berjalan dengan lancar dan efektif. Koordinasi lintas instansi ini bertujuan untuk mempercepat proses evakuasi dan memberikan bantuan sesegera mungkin kepada pihak-pihak yang terdampak.

Realisasi Evakuasi Korban Tambang Ilegal

Tim gabungan berhasil mengevakuasi sekitar 13 orang jenazah hingga Rabu malam tanggal 25 November 2026 dari lubang tambang yang berbahaya. Jumlah ini merupakan separuh dari total 26 saudara yang diketahui mengalami musibah dan menjadi korban di lokasi tambang ilegal tersebut.

Proses pemulian jenazah tersebut memakan waktu yang cukup panjang mengingat kondisi lokasi yang sangat rumit dan berbahaya bagi petugas lapangan. Angka evakuasi ini menjadi indikasi betapa rumitnya operasi pencarian dan pengungsian korban di kawasan Nanggung yang telah terjadi sejak sebelumnya.

Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Bogor

Penanganan pasca insiden ini tidak hanya berhenti pada evakuasi fisik tetapi juga mencakup aspek psikososial bagi masyarakat sekitar lokasi kejadian. Dinas Kesehatan dituntut untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi keluarga korban agar tidak mengalami gangguan mental yang berkepanjangan.

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Keberadaan tim medis dari Dinkes Kabupaten Bogor di tengah masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum maupun sosial. Langkah preventif dan responsif ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak sosial dari pertambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah Bogor.