Wabah virus hanta di kapal pesiar MV Hondius menimbulkan kekhawatiran internasional

Risiko penularan virus hanta dari hewan pengerat ke manusia dapat terjadi ketika melakukan perjalanan, berinteraksi dengan satwa liar, atau sebelum naik kapal. Wabah ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia, satwa liar, lingkungan, dan sistem produksi pangan sedang berubah. Ada dua pemicu utama, yakni ekspansi lahan dan perubahan iklim, yang dapat memengaruhi penyebarannya. Tidak ada bukti bahwa wabah ini terkait langsung dengan ekspansi lahan. Kasus ini tetap memberikan wawasan untuk membaca virus hanta sebagai penyakit yang sangat dipengaruhi oleh hubungan ekologis antara manusia, hewan pengerat, dan lingkungan.

Wabah virus hanta terkait dengan kapal pesiar MV Hondius menimbulkan keghawatiran internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan delapan kasus, termasuk tiga kematian. Beberapa negara melakukan pelacakan kontak terhadap penumpang yang telah meninggalkan kapal.

Virus hanta adalah kelompok virus zoonotik yang secara alami disimpan oleh hewan pengerat, seperti berbagai jenis tikus dan mencit. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui paparan urine, kotoran, dan air liur hewan yang terinfeksi. WHO menyatakan bahwa sumber paparan virus hanta masih diselidiki





