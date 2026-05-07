Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar MV Hondius: Evakuasi Darurat dan Pengalihan Rute ke Spanyol

Tiga penumpang meninggal dan sejumlah orang dievakuasi dari MV Hondius akibat infeksi hantavirus misterius, memicu pengalihan rute kapal menuju Kepulauan Canary karena keterbatasan medis di Tanjung Verde.

Proses evakuasi medis yang berlangsung di perairan sekitar pelabuhan Praia, Tanjung Verde, dilakukan dengan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi dan prosedur kesehatan yang sangat ketat.

Petugas kesehatan terlihat menggunakan perlengkapan pelindung diri lengkap guna meminimalisir risiko penularan virus yang sangat berbahaya kepada tim penyelamat maupun lingkungan sekitar. Langkah ini diambil mengingat situasi darurat yang melanda kapal pesiar MV Hondius, di mana sejumlah penumpang dan awak kapal terindikasi terinfeksi virus langka. Evakuasi ini menjadi titik krusial dalam upaya menyelamatkan nyawa mereka yang mengalami gejala berat, sementara kapal tetap berada dalam kondisi isolasi di lepas pantai untuk mencegah penyebaran lebih luas di daratan Tanjung Verde.

Penyakit yang menyerang para penumpang ini diidentifikasi sebagai hantavirus, sebuah jenis virus langka yang umumnya ditularkan melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Kasus ini menjadi sangat kompleks karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa tidak ditemukan keberadaan tikus atau hewan pengerat lainnya di atas kapal pesiar tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi awal, korban pertama mulai menunjukkan gejala pada tanggal 6 April, yang mengindikasikan bahwa pasien kemungkinan besar telah terpapar virus sebelum mereka naik ke atas kapal. MV Hondius sendiri diketahui telah memulai perjalanannya dari Argentina sekitar satu bulan yang lalu untuk menyeberangi Samudra Atlantik. Sayangnya, wabah ini telah merenggut nyawa tiga orang penumpang, dan WHO saat ini masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap asal mula sebenarnya dari infeksi tersebut.

Keputusan untuk mengalihkan rute kapal MV Hondius menuju wilayah Spanyol diambil setelah adanya penilaian dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwa pemerintah Tanjung Verde tidak memiliki kapasitas medis yang memadai untuk menangani total 147 penumpang dan awak kapal yang terjebak di dalam kapal. Kementerian Kesehatan Spanyol dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral serta kewajiban hukum untuk memberikan bantuan, terutama karena terdapat sejumlah warga negara Spanyol di antara para penumpang.

Kapal diperkirakan akan mencapai Kepulauan Canary dalam waktu tiga hingga empat hari ke depan. Meskipun pelabuhan tujuan akhir belum ditentukan secara spesifik, otoritas Spanyol menjamin bahwa seluruh orang yang ada di kapal akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh setibanya di sana sebelum mendapatkan perawatan medis lebih lanjut atau dipulangkan ke negara asal mereka. Operator kapal, Oceanwide Expeditions, telah memberikan konfirmasi bahwa MV Hondius kini diarahkan menuju wilayah utara, dengan kemungkinan besar akan bersandar di Gran Canaria atau Tenerife.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa tiga pasien yang berada dalam kondisi kritis telah berhasil dievakuasi dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Belanda untuk mendapatkan penanganan medis spesialis yang lebih canggih. Sementara itu, perwakilan WHO di Tanjung Verde, Ann Lindstrand, memastikan bahwa kapal akan segera melanjutkan pelayarannya setelah semua proses evakuasi medis selesai dilakukan sesuai standar protokol internasional.

Di tengah suasana isolasi yang mencekam dan ketidakpastian mengenai kapan mereka bisa kembali ke rumah, para penumpang mencoba untuk menjaga kesehatan mental mereka dengan menjalani aktivitas harian secara normal. Salah satu penumpang bernama Qasem Elhato yang berusia 31 tahun mengungkapkan bahwa mereka mencoba mengisi waktu dengan membaca buku dan menonton film agar tetap sibuk sambil menunggu solusi akhir dari otoritas kesehatan.

Situasi ini menggambarkan betapa beratnya tekanan psikologis yang dihadapi oleh para pelayar ketika sebuah perjalanan wisata mewah berubah menjadi krisis kesehatan global yang mengisolasi mereka di tengah samudra





