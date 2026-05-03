Wabah Campak di Bangladesh Semakin Memprihatinkan, Korban Jiwa Mendekati 300 Orang

Wabah campak di Bangladesh terus meluas, dengan jumlah korban jiwa mencapai 294 orang hingga Ahad. Lebih dari 45.800 kasus telah tercatat, dan Ibu Kota Dhaka menjadi wilayah paling terdampak. Penurunan cakupan vaksinasi menjadi penyebab utama wabah ini.

Wabah campak di Bangladesh terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan, dengan jumlah korban jiwa yang mendekati angka 300 orang. Laporan terbaru dari otoritas kesehatan setempat pada hari Minggu menunjukkan adanya penambahan 10 kasus kematian anak-anak, sehingga total kematian sejak pertengahan Maret 2026 telah mencapai 294 orang.

Data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan mencatat lebih dari 1.260 kasus baru dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dengan penambahan ini, total kasus infeksi campak di seluruh Bangladesh kini telah melampaui 45.800 kasus. Ibu Kota Dhaka menjadi episentrum dari wabah ini, dengan mencatat 149 kematian, menjadikannya wilayah yang paling terdampak.

Peningkatan kasus yang signifikan ini juga menyebabkan lonjakan pasien dari daerah pedesaan yang berbondong-bondong datang ke Dhaka untuk mencari perawatan medis yang lebih baik, termasuk akses ke fasilitas penunjang kehidupan yang lebih lengkap. Situasi yang sudah sulit ini diperburuk oleh kelangkaan alat uji yang tersedia, yang menghambat upaya deteksi dini dan penanganan yang efektif di tengah penyebaran wabah secara nasional.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah menyatakan bahwa infeksi campak telah menyebar ke 58 dari total 64 distrik di Bangladesh, atau sekitar 91 persen dari keseluruhan wilayah negara tersebut. Hal ini mengindikasikan tingkat penularan yang sangat luas dan mengkhawatirkan di seluruh penjuru Bangladesh. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, telah merespons dengan cepat dengan meluncurkan program vaksinasi khusus sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran wabah. Sejak bulan April, lebih dari 16,23 juta anak telah menerima imunisasi campak sebagai bagian dari program ini.

Meskipun demikian, WHO menilai bahwa wabah ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya cakupan vaksinasi, terutama akibat adanya kekosongan stok vaksin secara nasional yang berlangsung selama periode 2024 hingga 2025. Kekurangan vaksin ini telah menciptakan celah yang memungkinkan virus campak untuk menyebar dengan lebih mudah, terutama di kalangan anak-anak yang belum memiliki kekebalan tubuh. Situasi ini menyoroti pentingnya ketersediaan vaksin yang berkelanjutan dan cakupan imunisasi yang tinggi untuk mencegah terjadinya wabah di masa depan.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan manfaatnya dalam melindungi diri dari penyakit menular. Campak adalah penyakit virus yang sangat menular dan terutama menyerang anak-anak, meskipun orang dewasa juga dapat terinfeksi. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, termasuk pneumonia, radang otak (ensefalitis), dan bahkan kematian, terutama pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau belum mendapatkan vaksinasi. Komplikasi-komplikasi ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh dan mengancam jiwa anak-anak yang terinfeksi.

Secara global, campak masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi yang efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan memastikan ketersediaan vaksin yang memadai sangat penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit ini. Selain vaksinasi, langkah-langkah pencegahan lainnya seperti menjaga kebersihan diri, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga dapat membantu mengurangi risiko penularan campak.

Pemerintah dan organisasi kesehatan perlu terus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan campak dan memberikan akses yang mudah ke layanan kesehatan dan vaksinasi bagi semua anak di Bangladesh.





