W&M Systems Rilis Sistem Navigasi Braille Berbasis Aplikasi untuk Tunanetra

W&M Systems LLC memperkenalkan teknologi navigasi baru yang membantu penyandang tunanetra bergerak mandiri. Sistem ini menggabungkan blok braille kode dengan aplikasi smartphone untuk panduan presisi tinggi.

W&M Systems LLC mengembangkan solusi inovatif untuk membebaskan penyandang disabilitas penglihatan dalam pergerakan harian mereka. Perusahaan ini bertujuan menciptakan masyarakat inklusif di mana setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, dapat menikmati kebebasan bergerak dan menjelajah tanpa hambatan signifikan. Inisiatif ini menjawab kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna tunanetra di ruang publik.

Blok braille telah menjadi bagian integral dari infrastruktur ramah disabilitas sejak pertama kali diperkenalkan di Prefektur Okayama, Jepang bagian barat, pada tahun 1967. Sistem klasik ini menggabungkan blok braille pemandu yang memiliki empat garis timbul dengan blok braille peringatan yang menggunakan titik timbul. Kombinasi fisik ini dirancang untuk membantu penyandang disabilitas penglihatan bergerak dengan aman saat berjalan kaki di lingkungan yang rumit.

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Inspirasi Sensor Komunikasi Medis

Awal mula teknologi ini berakar pada karya insinyur utama Kazuya Chiba saat mencari cara untuk berkomunikasi dengan ibunya yang menderita penyakit langka. Chiba mengembangkan sensor berbentuk pena yang dapat membaca kertas dengan kode khusus. Saat sensor disentuhkan ke media tersebut, alat ini memutar pesan audio yang sudah direkam sebelumnya, seperti "Aku kepanasan" atau "Aku ingin minum air".

Konsep mekanisme pengenalan sentuhan ini menjadi sumber inspirasi utama bagi Takayama dalam mengembangkan sistem navigasi. Takayama menyadari bahwa mekanisme yang sama dapat diterapkan untuk memutar suara saat sensor menyentuh permukaan tertentu. Dari rekaman sejarah tersebut, tim memulai proses panjang penuh percobaan untuk mengubah tongkat putih standar menjadi perangkat sentuh pintar.

Sensor dipasang di ujung tongkat putih untuk memutar petunjuk suara saat pengguna menyentuh blok braille. Namun, prototipe awal menghadapi tantangan teknis yang serius. Debu dan kotoran yang menumpuk pada blok braille di luar ruangan membuat sensor berhenti berfungsi hanya dalam waktu satu hari. Selain itu, sensor yang terpasang pada ujung tongkat sangat rentan patah atau terlepas.

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Ketidakpraktisan sistem tersebut membuat pengguna tidak dapat menggunakannya untuk aktivitas sehari-hari. Takayama menekankan bahwa bagi para tunanetra, tongkat putih adalah perpanjangan dari tubuh mereka. Sistem sepraktis atau seinovatif apapun tidak akan berfungsi jika tidak mudah digunakan dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras.

Evolusi ke Kode Visual Berbasis Warna

Tim peneliti kemudian mengalihkan fokusnya ke tonjolan-tonjolan pada blok braille itu sendiri sebagai media pengkodean data. Dengan menambahkan tanda pada 25 tonjolan yang disusun dalam kisi 5x5 pada blok braille peringatan, mereka menciptakan kode yang bisa dibaca dengan metode serupa kode QR. Variasi tonjolan mana yang ditandai dengan warna hitam menghasilkan lebih dari 30 juta kode unik.

Prototipe perangkat yang dikembangkan untuk mewujudkan konsep ini masih terbilang rumit dan tidak praktis. Pengguna diharuskan memasang kamera mikro pada tongkat putih mereka. Selain itu, pengguna harus menghubungkan kamera tersebut melalui kabel ke komputer dan baterai yang dikenakan di tubuh.

Kerumitan sistem ini menciptakan hambatan tersendiri bagi pengguna. Para peserta uji coba mencatat bahwa banyaknya kabel membuat proses pemakaian menjadi merepotkan. Kondisi ini menghalangi mereka untuk keluar rumah secara spontan dan mengurangi kemandirian yang menjadi tujuan utama pengembangan teknologi ini.

Kolaborasi dengan Institut Teknologi Kanazawa

Terobosan besar terjadi ketika Takayama berkonsultasi dengan temannya, Profesor Kunio Matsui dari Institut Teknologi Kanazawa di Prefektur Ishikawa, pesisir barat Jepang. Profesor Matsui memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem yang sudah menggabungkan kamera, komputer, dan kemampuan telekomunikasi dalam satu unit. Kolaborasi ini memungkinkan mereka memulai pengembangan bersama yang lebih matang.

Di tahun 2019, sistem pengenalan blok braille berkode mereka secara resmi diluncurkan sebagai aplikasi ponsel bernama Walk and Mobile. Peluncuran ini menandai peralihan dari perangkat keras yang rumit ke solusi berbasis perangkat lunak yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

Sistem ini mengubah cara pengguna berinteraksi dengan infrastruktur jalan. Alih-alih relying pada sensor fisik di ujung tongkat, pengguna kini menggunakan smartphone mereka sebagai alat baca. Ini mengurangi beban fisik dan meningkatkan keandalan sistem dalam jangka panjang.

Presisi Navigasi Sentimeter di Ruang Tertutup

Ciri khas utama dari sistem blok braille berkode ini adalah kemampuannya memberikan petunjuk suara yang berbeda-beda. Sistem merespons arah mana dari empat arah yang sedang dilalui pengguna. Informasi ini sangat krusial untuk menjaga orientasi di persimpangan atau area kompleks.

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Aplikasi peta yang mengandalkan GPS sering kali tidak berfungsi di dalam gedung atau di bawah tanah. Bahkan di luar ruangan, GPS bisa mengalami penyimpangan hingga beberapa meter, membuat pengguna mudah kehilangan orientasi saat menavigasi area yang tidak familiar.

Dengan menggunakan blok braille sebagai titik acuan fisik yang tetap, pengguna dapat memastikan lokasi mereka dengan akurasi tingkat sentimeter. Presisi ini memastikan bahwa pengguna tidak kehilangan orientasi saat bergerak melalui lingkungan perkotaan yang padat. Takayama menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi tunanetra adalah ketika mereka kehilangan orientasi.

Kehilangan arah menghadap adalah pengalaman sehari-hari yang dialami para tunanetra. Mereka sering kali harus menutup mata dan berputar-putar untuk memastikan posisi diri, sebuah proses yang melelahkan dan berisiko. Sistem baru ini menghilangkan keraguan tersebut dengan memberikan konfirmasi posisi yang instan dan akurat.

Filosofi Desain Kebebasan Gerak

Blok braille berkode ini secara mendasar berbeda dari sistem panduan rute konvensional dalam hal filosofi desain. Sementara banyak sistem ramah disabilitas dirancang untuk memandu pengguna ke tujuan tertentu dengan rute yang ketat, W&M Systems menawarkan pendekatan yang lebih liberatif.

Sistem W&M memiliki pandangan untuk menciptakan masyarakat di mana semua orang dapat menikmati kebebasan untuk berkeliling sesuka hati. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada mencapai titik A ke titik B, tetapi juga pada kenyamanan dan otonomi dalam setiap langkah perjalanan.

Kebebasan untuk memilih arah dan mengeksplorasi lingkungan tanpa batasan rute kaku adalah inti dari misi perusahaan. Teknologi ini memberdayakan pengguna untuk merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Dengan menghapus hambatan orientasi dan memberikan data navigasi yang presisi, W&M Systems berkontribusi pada inklusi sosial yang lebih besar. Inovasi ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan antara keterbatasan fisik dan kebebasan bergerak di dunia modern.