Vozinha Jadi Sorotan Setelah Menahan Serangan Spanyol di Piala Dunia 2026, Hubungan dengan Witan Sulaeman Meningkat

Kiper Cape Verde, Vozinha, menjadi Man of the Match saat menahan Spanyol di grup H Piala Dunia 2026. Penampilannya memicu lonjakan followers Instagram hingga 5,8 juta dan menyingkap ikatan lama dengan pemain Indonesia Witan Sulaeman, keduanya pernah bermain bersama di AS Trenčín 2022.

Momen kebersamaan antara kiper veteran Cape Verde, Vozinha , dan pemain Indonesia, Witan Sulaeman , kembali menjadi sorotan setelah laga grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Cape Verde berakhir imbang 0-0.

Pada pertandingan yang digelar pada dinihari Selasa, 16 Juni 2026 WIB, Spanyol yang diunggulkan gagal menembus gawang lawan meski menembakkan tujuh tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, Vozinha menunjukkan refleks yang luar biasa dengan menahan semua serangan menyerang La Furia Roja, sehingga ia dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA. Penampilan gemilang sang kiper tidak hanya mengamankan poin berharga bagi Cape Verde, melainkan juga melambungkan popularitasnya di media sosial.

Dalam kurang dari 24 jam, akun Instagram Vozinha melompat dari 50 ribu menjadi 5,8 juta pengikut, menandakan lonjakan minat publik terhadap atlet yang berhasil menahan tim raksasa Eropa. Keterkaitan pribadi antara Vozinha dan Witan Sulaeman menambah dimensi menarik pada cerita ini. Kedua pemain pernah berbagi ruang ganti pada musim 2022 ketika mereka bermain untuk klub Slovakia, AS Trenčín. Pada saat itu, Vozinha menjabat sebagai kiper utama, sementara Witan berperan sebagai pemain pengganti di lini tengah.

Momen langka mereka berdua tampil dalam satu laga melawan Podrezova menegaskan ikatan profesional yang kini tampak kembali melalui aktivitas media sosial; Vozinha diam-diam mengikuti akun Instagram Witan, yang kemudian memicu spekulasi tentang kemungkinan kolaborasi atau dukungan moral menjelang turnamen besar. Kedekatan ini juga tercermin dalam hubungan mereka dengan rekan setim lain, Yuran Fernandes, yang turut menambah jaringan persahabatan di antara pemain-pemain Afrika Barat dan Asia Tenggara. Keberhasilan Cape Verde menahan Spanyol juga memberi dampak signifikan pada peringkat FIFA.

Timnas Cape Verde naik 18,68 poin, meningkatkan posisinya di antara tim-tim Afrika dan membuka peluang lebih besar untuk melaju ke fase lanjutan. Di sisi lain, dunia sepak bola internasional juga diwarnai kontroversi lain, seperti pernyataan Mohammad Mohebi yang menolak tuduhan pesan politik dalam selebrasi golnya melawan Selandia Baru, serta penegasan FIFA bahwa wasit asal Australia, Shaun Evans, tidak bersalah atas dugaan gestur supremasi kulit putih saat mengawasi pertandingan.

Di grup I, pelatih Norwegia Ståle Solbakken menaruh harapan pada Erling Haaland untuk mengalahkan Irak pada laga pembuka, sementara bek Indonesia Justin Hubner menarik perhatian publik setelah mengumumkan pernikahan dalam agama Islam menjelang pertandingan Belgia versus Mesir. Semua peristiwa ini menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi panggung kompetisi olahraga, melainkan juga arena dinamika sosial, budaya, dan politik yang meluas ke seluruh dunia





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Piala Dunia 2026 Vozinha Witan Sulaeman Spanyol Vs Cape Verde FIFA

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