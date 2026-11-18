Voyager 1 resmi mencapai jarak 25,9 miliar kilometer dari Bumi pada 18 November 2026, menjadikannya objek buatan manusia terjauh yang masih beroperasi.

Voyager 1, wahana antariksa milik Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional ( NASA), resmi akan mencapai tanda sejarah dengan menjauh satu hari cahaya dari Bumi pada Rabu, 18 November 2026, pukul 17.16 WIB.

Pencapaian monumental ini mengonfirmasi posisi Voyager 1 sebagai teknologi buatan manusia yang paling jauh meninggalkan planet biru kita setelah hampir setengah abad menjelajahi ruang angkasa. Jarak ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi fisik dari sejauh mana peradaban manusia telah melampaui batas gravitasi Tata Surya kita sendiri.

Mekanisme Jarak dan Kecepatan Cahaya

Also read Jadwal Persib Bandung vs Shan United di ASEAN Club Championship 2026/2027

Voyager 1 akan menempuh jarak setara 25,90 miliar kilometer atau 173,14 unit astronomi (AU) dari Bumi. Satu unit astronomi didefinisikan sebagai jarak rata-rata antara Matahari dan Bumi, sehingga pencapaian ini menempatkan Voyager 1 sangat jauh di luar orbit planet-planet raksasa. Jarak ini dihitung berdasarkan waktu tempuh sinyal, di mana cahaya atau gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik membutuhkan waktu tepat satu hari atau 24 jam untuk mencapai wahana tersebut dari Bumi, dan sebaliknya.

Manajer proyek Voyager di Laboratorium Propulsi Jet (JPL) NASA, Suzanne Dodd, menjelaskan implikasi praktis dari jarak ekstrem ini dalam komunikasi dengan wahana legendaris tersebut. Ia menekankan bahwa jika seseorang ingin mengirimkan pesan sapaan kepada Voyager 1, ia hanya perlu mengirim sinyal dan kemudian menunggu dua hari penuh untuk menerima balasan yang masuk ke Earth. Waktu tunda dua hari ini disebabkan oleh fakta bahwa sinyal harus melakukan perjalanan bolak-balik antara Bumi dan wahana yang saat ini berada di kedalaman ruang antarbintang.

Perbandingan dengan Voyager 2 dan Pioneer 10

Kemajuan Voyager 1 dalam menjauh dari Bumi jauh lebih cepat dibandingkan dengan saudaranya, Voyager 2, yang diluncurkan hanya dua minggu sebelumnya pada 5 September 1977. Meskipun diluncurkan setelah Voyager 1, wahana kembar tersebut bergerak dengan kecepatan relatif lebih lambat sehingga tidak akan mencapai jarak satu hari cahaya dari Bumi hingga tahun 2035. Perbedaan kecepatan ini membuktikan efisiensi desain dan lintasan yang diambil oleh Voyager 1 sejak awal peluncurannya.

Sebelum menyandang gelar objek buatan manusia terjauh, Voyager 1 sebelumnya telah menyalip Pioneer 10 milik NASA pada tahun 1998. Saat itu, Voyager 1 berada pada jarak 69,4 AU dari Bumi, menandai transisi resmi sebagai pemegang rekor menjauh dari Matahari. Pencapaian tahun 2026 ini semakin mengukuhkan dominasi Voyager 1 di posisi puncak, bahkan melampaui batas waktu yang dibutuhkan Voyager 2 untuk mencapai jarak serupa.

Sejarah Misi dan Temuan Ilmiah Penting

Advertisement

Misi utama Voyager 1 adalah melakukan eksplorasi mendalam terhadap Jupiter dan Saturnus, dua raksasa gas di Tata Surya bagian luar. Selama terbang melintasi kedua planet tersebut pada tahun 1979 hingga 1980, wahana seberat 721,9 kilogram ini berhasil mengumpulkan data berharga tentang atmosfer Jupiter yang bergejolak. Salah satu pencapaian paling signifikan adalah penemuan sistem cincin Jupiter yang redup, yang sebelumnya tidak diketahui oleh ilmuwan manapun.

Selain itu, Voyager 1 berinteraksi dengan beberapa bulan Jupiter utama, termasuk Amalthea, Io, Europa, Gaymede, dan Callisto. Dalam misi ini, wahana tersebut berhasil mengidentifikasi dua bulan baru Jupiter, yaitu Thebe dan Metis. Saat melintasi Saturnus, Voyager 1 menemukan cincin baru yang belum pernah terlihat serta struktur cincin yang sangat rumit. Wahana ini juga menemukan lima bulan baru Saturnus dan memotret bulan-bulan besar seperti Titan, Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, dan Rhea.

Penemuan penting lainnya adalah fakta bahwa sebagian bulan Saturnus, khususnya Enceladus, memiliki es berbentuk cair di bawah permukaannya. Temuan ini mengubah paradigma astrobiologi, karena kini diyakini bahwa bulan-bulan tersebut adalah salah satu tempat paling layak huni di Tata Surya dan berpotensi menopang kehidupan mikroba.

Arah Perjalanan Menuju Bintang Gliese 445

Setelah melewati satelit Saturnus Titan pada tahun 1980, Voyager 1 mengubah arah perjalanannya menuju utara atau bagian atas bidang Tata Surya. Arah ini berkebalikan dengan Voyager 2, yang bergerak mengikuti lintasan planet-planet lainnya. Keputusan arah ini tidak disengaja oleh misi, melainkan merupakan hasil alami dari gravitasi planet yang dilintasi serta momentum inersia pada saat peluncuran. Dari posisi ini, Voyager 1 terus bergerak menjauh ke arah bintang AC +79 3888, yang juga dikenal sebagai Gliese 445.

Bintang Gliese 445 berada di arah rasi bintang Ursa Minor atau Biduk Kecil dan berjarak sekitar 17 tahun cahaya dari Bumi. Meskipun Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 61.000 kilometer per jam atau 17 kilometer per detik di ruang hampa, kecepatan ini sangat lambat dibandingkan kecepatan cahaya. Oleh karena itu, Voyager 1 diperkirakan baru akan meniti jarak 1,7 tahun cahaya dalam kurun waktu 40.000 tahun ke depan, dan membutuhkan ratusan ribu tahun untuk benar-benar mencapai bintang tersebut.

Status Terkini dan Tantangan Daya

Voyager 1 memasuki ruang antarbintang pada tahun 2012, wilayah yang tidak lagi dipengaruhi oleh angin matahari atau pengaruh langsung dari Matahari. Kini, wahana ini terus bergerak meninggalkan Bumi dan menghadapi ancaman nyata berupa kehabisan daya. Meskipun mencapai jarak satu hari cahaya pada 18 November 2026 menjadi pencapaian teknis yang luar biasa, operasional wahana ini senantiasa dibayang-bayangi oleh kemungkinan kematiannya akibat sumber energi radioisotop yang semakin menipis.

Misi ini menunjukkan bahwa meskipun manusia memiliki keterbatasan teknologi dan sumber daya, eksplorasi semesta tetap menjadi prioritas. Voyager 1 tidak hanya menjadi duta ilmiah, tetapi juga bukti nyata bahwa manusia mampu mengirim objek sejauh ini dari rumah mereka di Bumi. Data dan citra yang dikirimkan lebih dari empat dekade lalu masih terus dikaji oleh para ilmuwan, termasuk Voyager 2 yang tetap menjadi satu-satunya wahana yang memotret Uranus dan Neptunus dari jarak dekat.