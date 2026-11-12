Vonisis 9 Tahun untuk Rizal dan 7 Tahun untuk Sisprian Kasus Suap Bea Cukai

Majelis Hakim PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara bagi mantan pejabat Bea Cukai Rizal dan Sisprian dalam kasus suap PT BlueRay Cargo. Vonis ini menegaskan penanggulangan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang melibatkan gratifikasi asing.

Putusan resmi telah dibacakan pada Kamis tanggal 12 November 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Majelis hakim menetapkan vonis hukuman penjara bagi tiga terdakwa yang terbukti secara sah menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan kargo PT BlueRay Cargo. Proses hukum ini menandai berakhirnya persidangan panjang yang mengungkap jaringan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Rincian Hukuman bagi Rizal dan Sisprian

Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori. Selain pidana penjara, Rizal juga dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah dengan subsider kurungan selama seratus sembilan puluh hari. Hakim additionally menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar lima belas miliar tujuh ratus juta rupiah. Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka seluruh harta bendanya akan dirampas dan dilelang negara untuk menutupi kewajiban tersebut.

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Apabila harta benda Rizal dinilai tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka ia harus menjalani tambahan pidana penjara selama dua tahun sebagai gantinya. Hakim menegaskan bahwa perbuatan Rizal sangat memberatkan karena bertentangan langsung dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bea dan Cukai pada khususnya serta Kementerian Keuangan pada umumnya.

Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, menerima vonis tujuh tahun penjara. Sisprian juga dikenai denda satu miliar rupiah dengan subsider kurungan seratus sembilan puluh hari. Pidana tambahan yang dijatuhkan kepadanya adalah pembayaran uang pengganti senilai tujuh miliar empat ratus juta rupiah, ditambah seratus lima puluh ribu dolar Singapura dan sepuluh ribu dolar Amerika Serikat. Harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang jika ia gagal membayar kewajiban tersebut paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

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Faktor Pemberat dan Pemringan dalam Putusan

Majelis Hakim mempertimbangkan masa pengabdian Rizal selama dua puluh tujuh tahun sebagai pegawai negeri sipil sebagai faktor pemringan dalam menjatuhkan hukuman. Faktor pemringan lainnya adalah catatan rekam jejak terdakwa yang belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori juga mempertimbangkan kondisi keluarga terdakwa yang masih memiliki istri, anak, serta anggota keluarga lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Di sisi lain, hakim menimbang bahwa tindakan korupsi yang dilakukan Rizal dan rekan-rekannya telah merusak integritas lembaga negara. Penyalahgunaan wewenang untuk menerima gratifikasi dari perusahaan kargo dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Penetapan vonis ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan sanksi tegas bagi aparat negara yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi.

Vonis bagi Orlando Hamonangan dan Tanggung Jawab Bersama

Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan atau yang akrab disapa Ocoy, dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Orlandodivonis karena terbukti secara sah telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal serta mantan Kepala Subdirektorat Sisprian Subiaksono.

Ketiga terdakwa tersebut terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku utama maupun pelaku bantu akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Pengadilan Tipikor PN Jakpus menegaskan bahwa tindakan korupsi di sektor kepabeanan dan cukai tidak akan ditoleransi demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

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Implikasi Jangka Panjang Bagi Institusi Bea Cukai

Putusan hari ini memberikan sinyal keras bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan tentang konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Setiap bentuk suap dan gratifikasi, terutama yang melibatkan perusahaan swasta seperti PT BlueRay Cargo, akan ditindaklanjuti dengan proses hukum maksimal. Masyarakat dapat memantau pelaksanaan hukuman penjara dan pembayaran uang pengganti oleh para terdakwa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Keputusan hakim ini juga berdampak pada tata kelola institusi Bea dan Cukai ke depan. Diperlukan reformasi internal yang lebih ketat untuk mencegah praktik suap dan gratifikasi terulang di masa depan. Integritas para petugas penindakan dan penyidikan akan terus diawasi untuk memastikan bahwa layanan publik berjalan transparan dan akuntabel tanpa adanya intervensi keuangan dari pihak ketiga.