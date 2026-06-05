Vonis Lengkap 11 Terdakwa Korupsi Sertifikat K3 Kemenaker: Noel Ebenezer Dipenjara 4,5 Tahun

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap 11 terdakwa kasus korupsi pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Mantan Wamenaker Noel Ebenezer divonis 4,5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan 5 tahun. Hukuman terberat dijatuhkan kepada Hery Sutanto (6,5 tahun) dan Irvian Bobby Mahendro (6 tahun) dengan uang pengganti miliaran rupiah.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap 11 terdakwa dalam kasus korupsi terkait kepengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ).

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat Kemenaker dan pihak swasta. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2025. Berikut rincian vonis untuk setiap terdakwa. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan, dan uang pengganti Rp3,435 miliar subsider 1 tahun pidana kurungan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman 5 tahun penjara. Noel dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap dan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Selain Noel, sepuluh terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman dengan variasi masa penjara dan denda. Dirjen Binwasnaker dan K3 yang menjabat pada Maret 2025, Fahrurozi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan, dan uang pengganti Rp35 juta subsider 1 tahun kurungan.

Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 hingga Februari 2025, Hery Sutanto, menerima vonis paling berat, yaitu 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan, dan uang pengganti Rp7,591 miliar subsider 2 tahun kurungan. Beberapa terdakwa lainnya adalah Subkoordinator Keselamatan Kerja Subhan (4,5 tahun penjara, uang pengganti Rp1,949 miliar), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra (4,5 tahun, uang pengganti Rp828,5 juta), Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Sekarsari Kartika Putri (4,5 tahun, uang pengganti Rp900 juta), Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anitasari Kusumawati (4,5 tahun, uang pengganti Rp1,35 miliar), serta Pengawas Ketenagakerjaan Supriadi (4,5 tahun, uang pengganti Rp3 miliar).

Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, divonis 6 tahun penjara dan uang pengganti Rp36,043 miliar. Dua terdakwa dari pihak swasta, Temurila dan Miki Mahfud, masing-masing divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan. Kuasa hukum Noel menyatakan kliennya tidak akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan langkah hukum, termasuk kemungkinan banding.

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 yang melibatkan sejumlah oknum di Kemenaker. Praktik korupsi ini terungkap setelah seorang saksi mengaku rutin menyetor hingga Rp100 juta per tahun untuk memperlancar pengurusan sertifikat. KPK terus mengembangkan penyidikan dan memanggil sejumlah saksi lain, termasuk Inspektur Jenderal Kemenaker Roni Dwi Susanto yang belum memenuhi panggilan





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Vonis Korupsi Sertifikat K3 Kemenaker Noel Ebenezer

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