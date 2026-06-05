Vonis Hukuman Penjara Bervariasi untuk 11 Terdakwa Kasus Korupsi Ketenagakerjaan, Termasuk Ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah mengucapkan vonis hukuman bagi sebelas terdakwa dalam kasus korupsi yang melibatkan program ketenagakerjaan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel 'Noel' Ebenezer mendapat hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta, serta pengganti kerugian negara Rp 3,435 miliar. Hukuman serupa digna diterima sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan lainnya, dengan variasi masa penjara mulai dari 1,5 tahun hingga 6,5 tahun. Dua terdakwa dari pihak swasta masing-masing divonis 1,5 tahun penjara. Total kerugian negara yang harus diganti mencapai puluhan miliar rupiah. Vonis ini diharapkan menjadi deterren bagi korupsi di sektor publik.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis hukuman penjara terhadap sebelas terdakwa dalam kasus korupsi terkait-program ketenagakerjaan. Di antara yang divonis adalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel 'Noel' Ebenezer.

Hakim membacakan amar putusan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana pada Kamis, 4 Juni 2026. Vonis tersebut mencakup anserta hukuman denda dan pengganti kerugian negara. Para terdakwa berasal dari dua kelompok, yaitu pejabat negara dan aktor privat. Semua terdakwa hadir dalam sesi pembacaan vonis.

Putusan ini menjadi titik penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi tergantung peran dan tingkat kesalahan masing-masing. Beberapa terdakwa mendapatkan hukuman penjara di atas lima tahun, sementara yang lain divonis lebih ringan. Hakim juga memerintahkan pelaksanaan penangkapan segera bagi mereka yang tidak hadir dalam persidangan.

Total kerugian negara yang harus diganti mencapai ratusan miliar rupiah, mencerminkan skala besar kasus ini. Proses persidangan telah berjalan selama beberapa bulan dengan pembuktian yang masif. Jaksa penuntut telah mengajukan tuntutan yang cukup berat untuk sebagian besar terdakwa. Namun, hakim mempertimbangkan berbagai faktor pembelaan dan konkritnya perbuatan masing-masing dalam menetapkan hukuman akhir.

Vonis ini diharapkan dapat menegakkan keadilan sekaligus memberi efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan pemerintah. soundsyste





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