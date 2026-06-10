Vonis Hukuman bagi Empat Prajurit TNI Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Keempat prajurit Denma BAIS TNI divonis penjara dan dipecat usai menyiram korban dengan air keras. Hakim pertimbangkan evolusi tindakan, dampak, rekam jejak, dan permintaan maaf dalam pengambilan vonis.

Keempat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus telah divonis oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Vonis tersebut mencakup hukuman penjara mulai dari tiga tahun hingga satu setengah tahun, serta pemberhentian dari dinas militer atau status dipecat dari TNI. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berlaku sebagai faktor memberatkan sekalifikasi sebagai faktor meringankan dalam penjatuhan hukuman. Para prajurit yang merupakan anggota Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ini terbukta melakukan tindak pidana penyiraman dengan air keras terhadap Andrie Yunus di Jl. Salemba, tepatnya di Jembatan Talang Juang.

Tindakan tersebut didasari oleh over responsif terhadap berita di media sosial danewat melambangkan arogansi dalam menyelesaikan masalah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit, nilai-nilai Pancasila, serta norma di masyarakat, sekaligus merusak ketertiban dan keamanan. Akibatnya, korban mengalami cacat berat pada mata sebelah kanan yang meninggalkan trauma dan penderitaan. Hakim juga mempertimbangkan status dan rekam jejak para terdakwa.

Keempat prajurit tersebut pernah melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon dan Kongo serta memiliki penilaian yang baik selama pengabdiannya. Selain itu, mereka memiliki keluarga dengan istri yang tidak bekerja. Dalam persidangan, mereka telah mengucapkan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menhan, Ka BAIS TNI, seluruh masyarakat Indonesia, dan korban sebagai wujud penyesalan. Meskipun demikian, tindakan mereka dinilai merusak citra TNI sebagai lembaga terhormat yang harus dijaga kehormatannya.

Oleh karena itu, vonis dijatuhkan untuk menegakkan keadilan dan memberi efek.jawat terhadap pelanggarnya. Penegakan hukum ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer yang seharusnya profesional dan patuh hukum





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Prajurit TNI Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Pengadilan Militer Kontras BAIS TNI Vonis Penjara Dipecat Dari TNI

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