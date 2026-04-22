Vonis Delapan ASN Kemenaker dalam Kasus Pemerasan RPTKA Senilai 135 Miliar Rupiah

Delapan mantan ASN Kemenaker menghadapi sidang putusan atas kasus pemerasan pengurusan RPTKA senilai 135,29 miliar rupiah yang berlangsung sepanjang tahun 2017 hingga 2025.

Sidang vonis bagi delapan mantan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya mencapai babak krusial pada Rabu, 22 April 2026. Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, yang diketuai oleh Hakim Lucy Ermawati, dijadwalkan membacakan putusan atas kasus dugaan pemerasan sistematis dalam pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA .

Kasus yang mengguncang instansi pemerintah ini mencakup rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun 2017 hingga 2025, dengan total kerugian yang mencapai angka fantastis sebesar 135,29 miliar rupiah. Delapan terdakwa yang akan mendengarkan nasib hukum mereka adalah Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, serta Alfa Eshad. Dalam jalannya persidangan sebelumnya, terungkap sebuah modus operandi yang sangat merugikan para agen pengurus izin serta perusahaan pemberi kerja. Para terdakwa diduga secara sengaja mempersulit proses pengajuan RPTKA bagi pihak yang tidak menuruti permintaan mereka terkait uang maupun barang. Apabila pelaku usaha menolak memberikan uang pelicin atau barang seperti unit mobil Innova Reborn dan sepeda motor Vespa Primavera 150 ABS, maka dokumen perizinan tersebut dipastikan akan terhambat dan tidak diproses oleh oknum pejabat terkait. Praktik lancung ini tidak hanya mencoreng citra pelayanan publik di Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata betapa kuatnya cengkeraman praktik korupsi di birokrasi sektor ketenagakerjaan selama hampir satu dekade terakhir. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan aliran dana masuk ke kantong pribadi masing-masing terdakwa, yang bervariasi nilainya sesuai dengan posisi dan jabatan mereka di dalam struktur direktorat tersebut. Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pun mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh kedelapan terdakwa tersebut. Haryanto dan Wisnu Pramono menghadapi tuntutan hukuman penjara paling berat, yakni 9 tahun 6 bulan, sementara Suhartono dituntut 4 tahun penjara. Selain sanksi badan, mereka juga diwajibkan membayar denda dengan nilai miliaran rupiah serta uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para pemohon izin akibat ulah oknum ASN ini diharapkan dapat terjawab melalui putusan hakim yang berkeadilan. Masyarakat luas terus menyoroti jalannya sidang ini karena kasus ini dianggap sebagai preseden buruk bagi birokrasi pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera agar praktik pemerasan dalam perizinan tidak lagi terulang di masa depan, mengingat sektor tenaga kerja asing merupakan aspek vital dalam ekonomi nasional yang seharusnya dikelola secara transparan, bersih, dan profesional tanpa adanya celah bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain dan pelanggaran hukum yang nyata di mata masyarakat luas





