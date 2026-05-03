Volume Lalu Lintas Tol Trans Jawa Melonjak Signifikan Selama Periode Libur

PT Jasamarga Transjawa Tol melaporkan peningkatan volume lalu lintas sebesar 7,61% di Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah Timur Trans Jawa selama periode 30 April hingga 2 Mei 2026. Peningkatan juga terjadi pada arus balik menuju Jakarta dan di wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan signifikan dalam volume lalu lintas di sepanjang jalur tol Trans Jawa selama periode 30 April hingga 2 Mei 2026.

Total 99.109 kendaraan tercatat melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju arah Timur, menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,61 persen dibandingkan dengan kondisi lalu lintas normal yang biasanya mencapai 92.096 kendaraan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pergerakan masyarakat yang cukup besar, kemungkinan terkait dengan libur panjang atau kegiatan lainnya. Selain peningkatan arus menuju Timur, JTT juga mencatat tren kenaikan kendaraan yang kembali ke Jakarta melalui gerbang tol yang sama, dengan total 86.575 kendaraan, meningkat 5,49 persen dari rata-rata 82.072 kendaraan.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya perjalanan keluar kota yang meningkat, tetapi juga arus balik ke wilayah Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa Barat. JTT Group mengidentifikasi peningkatan volume kendaraan yang cukup substansial di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di GT Banyumanik, Jawa Tengah, arus menuju Solo mencapai 80.821 kendaraan, mengalami kenaikan 8,57 persen dari kondisi normal.

Sementara itu, arus menuju Jakarta dari GT Banyumanik tercatat sebanyak 58.634 kendaraan. Namun, peningkatan paling signifikan terjadi di Jawa Timur, khususnya di GT Kejapanan Utama yang mengarah ke Malang. Volume kendaraan di lokasi ini melonjak tajam hingga 27,12 persen, mencapai total 94.677 kendaraan. Peningkatan juga terlihat di GT Singosari, dengan 49.430 kendaraan menuju Malang dan 41.863 kendaraan menuju Surabaya.

Data ini menggarisbawahi bahwa jalur tol Trans Jawa menjadi urat nadi penting bagi mobilitas masyarakat selama periode tersebut, dan peningkatan volume lalu lintas memerlukan antisipasi dan penanganan yang tepat untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan. Peningkatan volume lalu lintas ini juga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial di wilayah-wilayah yang dilewati oleh tol Trans Jawa. Menanggapi peningkatan aktivitas kendaraan ini, PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memprioritaskan keselamatan selama perjalanan.

Pengemudi dianjurkan untuk merencanakan perjalanan dengan cermat, termasuk memperhitungkan potensi kemacetan dan waktu istirahat yang cukup. Selain itu, penting untuk memastikan kondisi fisik pengemudi dalam keadaan prima dan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Pemeriksaan rutin terhadap kendaraan, seperti kondisi ban, rem, dan lampu, dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerusakan teknis.

PT JTT juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan di sepanjang jalur tol Trans Jawa, termasuk dengan melakukan pemeliharaan rutin, penambahan rambu-rambu lalu lintas, dan peningkatan koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain berita mengenai lalu lintas, terdapat kabar duka atas meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmy, seorang dokter yang bertugas di RSUD K.H. Daud Arif, Jambi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menyiapkan skema pembinaan khusus bagi kelompok yang terlibat kericuhan di Dago Bandung.

Lebih lanjut, keputusan pendakwah Hanny Kristianto mencabut sertifikat mualaf milik dr. Richard Lee menuai tanggapan dari pihak dokter. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Milangkala Tatar Sunda sebagai agenda tahunan dan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda, sebuah peringatan penting bagi masyarakat Sunda. Semua peristiwa ini menunjukkan dinamika kehidupan sosial dan budaya di Jawa Barat dan sekitarnya





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tol Trans Jawa Volume Lalu Lintas Gerbang Tol Cikampek Jasa Marga Arus Mudik Arus Balik Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMKG: Waspada Peningkatan Curah Hujan di Jawa dan Nusa TenggaraBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Jawa dan Nusa Tenggara akibat gangguan atmosfer. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

Read more »

Menjaga nyala dari Timur: Ikhtiar dan harapan di hari pendidikanPagi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimulai dengan suara generator yang baru ...

Read more »

Situasi Konflik di Timur Tengah Masih Tidak PastiIran telah mengirimkan proposal terbaru untuk bernegosiasi mengakhiri perang. Belum diketahui isi proposal itu. Namun, Presiden AS Donald Trump tidak menyukainya.

Read more »

Gubernur sebut Jatim surplus hewan kurbanGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Jawa Timur surplus hewan kurban bahkan hingga bisa dikirim ke daerah lain, karena populasi ...

Read more »

Khofifah Pastikan Stok Hewan Kurban di Jatim AmanGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi cukup, sehat, serta bebas dari

Read more »

Jasamarga: 99 ribu kendaraan padati Tol Trans Jawa saat libur panjangPT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat sebanyak 99.109 kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, pada ...

Read more »