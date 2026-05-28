Volume Lalu Lintas Keluar Jabotabek Meningkat 19,6 Persen pada Idul Adha 2026

Jasa Marga mencatat lonjakan signifikan pada arus kendaraan keluar Jabotabek selama libur Idul Adha, dengan total 329.079 kendaraan lewat empat gerbang tol utama, meningkat 19,62 persen dibandingkan data normal.

Jasa Marga melaporkan bahwa pada hari libur panjang Idul Adha 1447H yang jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 terjadi peningkatan signifikan pada arus lalu lintas keluar wilayah Jabotabek .

Data yang dihimpun mencakup empat gerbang tol utama, yaitu gerbang tol Cikampek Utama yang melayani arah Trans Jawa, gerbang tol Kalihurip Utama yang menghubungkan ke arah Bandung, gerbang tol Cikupa yang mengarahkan kendaraan ke pelabuhan Merak, dan gerbang tol Ciawi yang melayani rute menuju Puncak. Secara kumulatif, volume kendaraan yang melintas melalui keempat gerbang tersebut mencapai 329.079 unit, menunjukkan kenaikan 19,62 persen dibandingkan dengan volume normal yang tercatat sebesar 268.392 kendaraan.

Peningkatan ini menandakan tingginya mobilitas penduduk selama periode libur panjang, khususnya pada rute-rute yang menghubungkan ke arah Timur dan Selatan





