Vokalis Yovie & Nuno Baru, Adhyra Yudhi dan Chico Andreas, Mempelajari Lagu-Lagu Band Ini

Adhyra Yudhi dan Chico Andreas, vokalis baru Yovie & Nuno, akan tampil dalam konser 25 Tahun Janji Suci di Istora Senayan, Jakarta Pusat, 13 Juni 2026. Mereka telah melepas extended play Kilometer dan terus mempelajari lagu-lagu Yovie & Nuno.

Sebelum Manggung dalam Selebrasi Sepertiga Abad, Yovie & Nuno dengan Vokalis Anyar Adhyra Yudhi dan Chico Andreas Melepas Extended Play Kilometer. Adhyra Yudhi dan Chico Andreas hingga kini terus mempelajari lagu-lagu Yovie & Nuno. Kesimpulannya, lagu band ini enak didengar tapi susah dinyanyikan. Saat ditanya lagu yang paling susah dinyanyikan, mereka punya jawaban beda.

'Kalau dari seluruh album, ada lagu yang menurut saya sulit, 'Demi Hati. ' Bagaimana caranya nyanyi tapi kayak orang lagi ngomong. Kayak bercerita tapi ada melodinya. Itu sulit banget,' kata Chico Andreas dalam wawancara eksklusif dengan Showbiz Liputan6.com di Gedung KLY Jakarta Pusat belum lama ini.

Soal lagu yang paling mudah, jawabnya tak ada. Ia lantas mencontohkan lagu 'Janji Hati,' yang dijadikan tajuk konser 25 tahun Yovie & Nuno. Lagunya enak didengar, notasinya sepintas simpel. Kalau nyanyinya sembarang, enggak akan enak didengar karena liriknya sakral berupa janji sehidup semati dengan belahan jiwa.

Rasa harus 'pas agar ikrar yang tercantum dalam lirik membekas di benak audiens.

'Semua lagunya susah. Kalau yang happy-happy-an, bukan berarti gampang ya, 'Bunga Jiwaku.

' Karena aransemennya earcatchy banget. Jadi mood-nya langsung up, easy listening, enggak easy dinyanyikan tapi agak easy ha ha ha,' Chico Andreas menyambung. Adhyra Yudhi punya jawaban berbeda. Ditanya lagu Yovie & Nuno yang paling susah dilantun, ia langsung kepikiran 'Sampai Akhir Waktu' dari album Winning Eleven yang dirilis Sony Music pada 2010.

Winning Eleven album terakhir Dudy Oris sebagai vokalis Yovie & Nuno.

'Lagu 'Sampai Akhir Waktu' sebenarnya sudah ditundukkan nadanya karena lumayan jauh interval-interval nadanya dari tinggi ke rendah dan sebaliknya,' ujar Adhyra Yudhi. 'Kalau nyanyi dalam posisi duduk, lalu posisi duduknya agak enggak benar, bisa kedengaran pitchy-nya,' ujarnya lalu menambahkan, 'Lagu 'Tanpa Cinta' juga susah. Itu magisnya Mas Yovie. Dia bisa membuat lagu yang melodinya susah jadi enak didengar.

' 'Tanpa Cinta' adalah hit besar dari album Still The One yang dilepas Yovie & Nuno pada 2014. Still The One menandai bergabungnya Arya Windura sebaga vokalis anyar, menggantikan posisi Dudy Oris. Terkait lagu Yovie & Nuno yang paling mudah dibawakan, pilihan Adhyra Yudhi rupanya jatuh pada single baru 'Kilometer.

' Bukan berarti lagu ini bisa dinyanyikan dengan santuy. 'Bukan gampang tapi bikin semangat nyanyinya, 'Kilometer. ' Karena lagi panas-panasnya mempromosikan, jadi lagu yang sangat kami banggakan sebagai vokalis baru. Terasa lebih relaks saat manggung.

Padahal sedih lagunya,' Adhyra Yudhi membeberkan.





