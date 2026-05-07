VNGGames Hadirkan Bintang Timnas Indonesia Rizky Ridho dalam Total Football VNG

Kolaborasi strategis antara VNGGames dan Rizky Ridho membawa semangat sepak bola lokal ke dalam game Total Football VNG melalui event eksklusif Pride of SEA bagi pemain Indonesia.

VNG Game s baru saja mengumumkan langkah besar dalam memperkuat kehadiran mereka di pasar Indonesia melalui kolaborasi istimewa dengan pemain bintang tim nasional Indonesia, Rizky Ridho . Melalui integrasi ini, Total Football VNG berupaya untuk tidak hanya sekadar menjadi permainan simulasi sepak bola, tetapi juga menjadi wadah bagi para penggemar olahraga terpopuler di dunia ini untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap sepak bola tanah air.

Nabil dari VNGGames menekankan bahwa semangat sepak bola di Indonesia sangatlah luar biasa, dan sosok Rizky Ridho dipandang sebagai representasi sempurna dari dedikasi serta energi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran sang bek tangguh dalam game ini diharapkan dapat membangkitkan antusiasme pemain lokal untuk membangun tim impian mereka dengan sentuhan talenta domestik. Salah satu daya tarik utama dari kolaborasi ini adalah peluncuran event spesial yang diberi nama Pride of SEA.

Dalam event ini, para pemain diberikan kesempatan emas untuk memperoleh kartu Rizky Ridho secara gratis. Mekanismenya sangat sederhana, yakni pemain hanya perlu melakukan login ke dalam aplikasi selama tujuh hari berturut-turut. Hal yang menarik adalah kartu yang didapatkan melalui event ini memiliki statistik dan rating yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan versi reguler yang tersedia. Ini memberikan keuntungan strategis bagi para pemain pemula maupun veteran untuk memperkuat lini pertahanan tim mereka sejak awal permainan.

Tidak hanya Rizky Ridho, event Pride of SEA juga menampilkan bintang-bintang dari kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Supachok Sarachat dari Thailand dan Nguyen Dinh Bac dari Vietnam, yang semakin mempertegas visi VNGGames dalam merayakan keberagaman talenta sepak bola di kawasan ini. Secara fundamental, Total Football VNG dibangun di atas tiga pilar utama yang menjadi landasan pengembangannya, yaitu Fun, Fast, dan Fair. Dalam peta strategi regional mereka, Indonesia diposisikan sebagai representasi utama dari pilar Fun di Asia Tenggara.

Hal ini berarti bahwa pengalaman bermain di Indonesia diarahkan untuk memberikan kegembiraan maksimal bagi para penggunanya. Kehadiran Rizky Ridho merupakan langkah awal dari rencana jangka panjang VNGGames untuk menghadirkan lebih banyak sosok ikonik dari dunia sepak bola Indonesia. Ke depannya, pihak pengembang berencana untuk memperluas cakupan kolaborasi mereka, tidak hanya terbatas pada pemain individu, tetapi juga merambah ke level klub profesional hingga kompetisi domestik yang bergengsi.

Dengan pendekatan yang sangat terlokalisasi ini, Total Football VNG berambisi untuk terus berkembang menjadi game yang relevan dan dekat dengan komunitas sepak bola di Indonesia. Lebih jauh lagi, langkah VNGGames ini mencerminkan tren global di mana industri game mobile semakin mengedepankan personalisasi dan relevansi budaya. Dengan menghadirkan pemain lokal, game ini mampu menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan para penggunanya.

Pemain tidak lagi hanya sekadar mengoleksi bintang dunia seperti Messi atau Ronaldo, tetapi juga merasa bangga ketika bisa memainkan pemain dari negaranya sendiri. Hal ini menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem komunitas yang berkelanjutan. Dukungan teknologi yang cepat dan sistem permainan yang adil memastikan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, terlepas dari berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, sehingga semangat sportivitas tetap terjaga.

Ke depannya, integrasi antara dunia olahraga nyata dan dunia virtual melalui game seperti Total Football VNG diprediksi akan semakin masif. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antara industri teknologi dan olahraga dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan, baik bagi brand pengembang maupun bagi atlet yang bersangkutan. Dengan terus memperbarui konten dan mendengarkan aspirasi komunitas, VNGGames optimistis bahwa Total Football VNG akan menjadi pemimpin dalam genre simulasi sepak bola di Asia Tenggara.

Komitmen untuk terus berinovasi dan memberikan konten gratis bagi pemain, seperti yang terlihat dalam event Pride of SEA, menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat menghargai loyalitas pengguna mereka dan ingin tumbuh bersama komunitas sepak bola Indonesia yang begitu militan





