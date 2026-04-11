VKTR: Dukungan Perusahaan Magelang untuk Ambisi Prabowo Produksi Sedan Listrik

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, perusahaan yang berbasis di Magelang, siap mendukung visi Prabowo dalam memproduksi sedan listrik secara massal pada tahun 2028. Fasilitas perakitan baru menjadi pusat dari upaya ini, menandai langkah strategis menuju kemandirian industri kendaraan listrik nasional.

Pabrik VKTR di Magelang bersiap memulai produksi massal mobil sedan listrik pada tahun 2028, sebagai bagian dari visi Prabowo untuk mewujudkan kemandirian industri kendaraan listrik nasional. Fasilitas perakitan baru milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang , yang diresmikan pada 9 April 2026, menjadi tumpuan utama dalam mencapai ambisi ini.

Saat ini, lini produksi VKTR masih fokus pada kendaraan niaga berat seperti bus dan truk listrik, namun rencana transisi ke kendaraan penumpang, termasuk sedan listrik, sudah disusun dengan matang dan siap dieksekusi. Prabowo menegaskan harapannya agar produksi sedan listrik skala besar dapat dimulai pada tahun 2028. VKTR melihat proyek ini bukan hanya sebagai peluang bisnis, tetapi juga sebagai mandat strategis untuk kemajuan Indonesia. Anindya Novyan Bakrie, Presiden Komisaris VKTR, menekankan momentum ini sebagai loncatan krusial untuk mencapai kemandirian industri otomotif di Indonesia, mengambil inspirasi dari pesan presiden bahwa krisis seringkali menyembunyikan peluang besar. VKTR bertekad membangun landasan kokoh untuk mencapai tujuan ini. \VKTR berfokus pada dua pilar utama dalam pengembangan bisnisnya. Pertama, perusahaan berkomitmen untuk mendukung target net zero emission pada tahun 2060 melalui percepatan dekarbonisasi. Hal ini termasuk penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi dan pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Kedua, VKTR berupaya membangun fondasi ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini melibatkan pengembangan teknologi baterai yang lebih efisien, infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, dan eksplorasi sumber energi alternatif. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi ke energi bersih. Dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, VKTR berambisi menjadi pemain kunci dalam transformasi industri otomotif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. VKTR juga aktif dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan energi, dan pemasok komponen, untuk mempercepat pencapaian tujuan mereka.\Dalam menjalankan strategi bisnisnya, VKTR memiliki tim eksekutif yang solid. Nama Anindya Novyan Bakrie memiliki peran penting dalam memimpin strategi dan visi perusahaan. Dengan pengalaman dan kepemimpinan yang kuat, tim ini memastikan bahwa VKTR dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. VKTR terus melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk memberikan layanan purna jual yang berkualitas dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. VKTR bertekad untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif, mulai dari produksi, penjualan, hingga layanan purna jual. Melalui komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan, VKTR bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri kendaraan listrik di Indonesia. Kehadiran fasilitas perakitan di Magelang merupakan bukti nyata dari komitmen VKTR untuk berkontribusi pada kemajuan industri otomotif nasional dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan





