PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk menafikan keterlibatannya dalam rencana pembentukan konsorsium bersama Haji Isam untuk mengakuisisi saham PT Weda Bay Nickel milik Eramet.

Manajemen PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk ( VKTR) secara tegas menafikan keterlibatan perusahaan dalam rencana pembentukan konsorsium yang dilaporkan akan menggandeng pengusaha Haji Isam untuk mengakuisisi saham PT Weda Bay Nickel (WBN) milik Eramet SA.

Berdasarkan keterbukaan informasi resmi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 20 November 2026, VKTR menyatakan bahwa tidak ada hubungan maupun peran dari perusahaan dalam rencana transaksi tersebut.

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Klarifikasi Resmi VKTR terhadap Isu Konsorsium

VKTR memberikan penjelasan resmi melalui pernyataan tertulis yang mengonfirmasi bahwa pemberitaan yang mengaitkan perusahaan dengan rencana pembentukan konsorsium tersebut tidak mencerminkan posisi atau keterlibatanVKTR.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh klaim yang menghubungkan VKTR dengan transaksi akuisisi saham WBN tersebut adalah tidak akurat dan tidak merepresentasikan fakta yang sebenarnya di lapangan.

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Komitmen VKTR terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) menjadi dasar dalam menyampaikan klarifikasi ini kepada pasar modal dan publik secara transparan.

Posisi Eramet dan Calon Investor Indonesia

Eramet Indonesia melalui perwakilan resminya pada Kamis, 12 November 2026, juga memberikan keterangan bahwa perusahaan hanya merujuk pada informasi resmi dari induk usaha Eramet Group terkait proses penjualan saham.

Eramet Group telah mengumumkan secara resmi bahwa mereka sedang dalam proses untuk menjual saham minoritas di PT Weda Bay Nickel sebagai bagian dari upaya pengurangan utang grup dan monetisasi aset.

Kabar yang dilansir oleh Bloomberg pada Rabu, 11 November 2026, menyebutkan bahwa pengusaha Indonesia Andi Syamsuddin Arsyad, yang dikenal dengan sebutan Haji Isam, sedang mempertimbangkan untuk membeli saham Eramet di WBN.

Namun hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari Eramet yang berbasis di Paris menolak memberikan komentar lebih lanjut, dan Haji Isam juga tidak segera menanggapi permintaan klarifikasi yang diajukan melalui konglomerasi PT Jhonlin Group.

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Dampak Material dan Struktur Kepemilikan WBN

VKTR menyatakan dengan pasti bahwa pemberitaan mengenai rencana akuisisi WBN tersebut tidak menimbulkan maupun berpotensi menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha perseroan.

Sebelumnya, Eramet Group telah mengungkapkan bahwa dua proses penjualan saham sedang berlangsung, yaitu penjualan saham minoritas di Centenario dan penjualan signifikan atas saham minoritas Eramet di PT Weda Bay Nickel.

Struktur kepemilikan di WBN menunjukkan bahwa 90% saham dimiliki melalui Strand Minerals Pte Ltd, dengan komposisi Eramat sebesar 43% dan Tsingshan sebesar 57%, sementara 10% sisanya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Manajemen Eramet mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima minat dari calon investor untuk mengambil alih porsi signifikan dari saham minoritas mereka di WBN, meskipun identitas calon investor tersebut masih dirahasiakan.

VKTR berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi mengenai rencana atau transaksi yang memenuhi kriteria informasi material kepada BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.