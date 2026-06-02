Vivo X Fold 6 Segera Diluncurkan dengan Baterai 7000mAh dan Kamera 200MP

Vivo X Fold 6, ponsel lipat generasi terbaru, dijadwalkan rilis akhir Juni 2026 dengan baterai 7.000mAh dan kamera utama 200 megapiksel. Perangkat ini juga menawarkan desain tipis, kamera periskop 50MP, dan sensor sidik jari di sisi bodi.

Vivo X Fold 6 diperkirakan akan meluncur pada akhir Juni 2026 dengan sejumlah peningkatan signifikan. Menurut laporan pembocor teknologi Digital Chat Station, ponsel lipat generasi baru ini akan dikombinasikan dengan baterai berkapasitas besar 7.000mAh, yang jika akurat, akan menjadikannya salah satu ponsel lipat dengan kapasitas baterai terbesar di pasaran.

Meskipun配备 baterai besar, Vivo diklaim masih dapat mempertahankan desain tipis dan ringan untuk perangkat ini. Di bagian fotografi, Vivo X Fold 6 kabarnya akan mengusung kamera utama 200 megapiksel dengan sensor berukuran besar, dilengkapi kamera telefoto periskop 50 megapiksel yang menggunakan sensor berukuran menengah. Untuk keamanan, Vivo tetap mempertahankan sensor sidik jari yang ditempatkan di sisi bodi perangkat.

Secara desain, ponsel ini akan memiliki layar dengan sudut yang lebih membulat dibandingkan generasi sebelumnya serta modul kamera berbentuk lingkaran besar yang menjadi ciri khas seri X Fold. Warna putih disebut menjadi salah satu pilihan warna yang tersedia. Vivo X Fold 6 dijadwalkan bersaing dengan sejumlah ponsel lipat premium lain seperti Honor Magic V6, Oppo Find N6, dan Samsung Galaxy Z Fold 8 yang juga diprediksi hadir dalam waktu dekat





