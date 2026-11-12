vivo V80 dan V80 FE Resmi Hadir di Indonesia dengan Baterai 7200 mAh

vivo meluncurkan seri V80 dan V80 FE di Indonesia pada 17 November 2026. Ponsel ini menghadirkan kamera ZEISS, baterai besar, dan dukungan ZEISS.

Perusahaan teknologi seluler vivo secara resmi mengumumkan peluncuran seri smartphone terbaru mereka di Indonesia. Perangkat yang hadir adalah vivo V80 dan vivo V80 FE dengan debut pada 17 November 2026. Peluncuran ini dilakukan di Jakarta dan menekankan pada keunggulan kamera serta fitur potret mutakhir.

Kolaborasi Teknologi Optikan Zeiss Untuk Kualitas Fotografi Unggulan

Perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi optik ZEISS dari Jerman untuk menghadirkan dukungan fotografi unggul pada vivo V80. Sinergi ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dengan rentang panjang fokus yang sangat spesifik. Rentang fokus tersebut mencakup 20-30 mm, 35-45 mm, dan 50-60 mm. Sensor utama yang digunakan memiliki resolusi 50MP yang dioptimalkan secara khusus.

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Spesifikasi Hardware Dan Baterai Kapasitas Raksasa Untuk Pengguna Aktif

Vivo V80 menjalankan sistem operasi OriginOS 7 yang berbasis pada Android 17. Perusahaan menjamin perangkat ini akan menerima empat kali pembaruan sistem operasi utama. Sebagai pendukung produktivitas sehari-hari, ponsel ini menggunakan baterai dengan kapasitas 7.200 mAh. Proses pengisian daya didukung oleh teknologi super cepat berkapasitas 90W menggunakan kabel.

Strategi Produk Vivo V80 FE Untuk Pangsa Pasar Yang Lebih Luas

Perusahaan menjanjikan perangkat vivo V80 FE yang lebih terjangkau mampu menghadirkan pengalaman yang hampir sama dengan model V80. Direktur Humas vivo Indonesia, Arga Simanjutak, menjelaskan bahwa pengguna tidak perlu mengorbankan banyak fitur penting. Darryl Chandra, Public Relations vivo Indonesia, menegaskan bahwa pengguna V80 FE bisa merasakan pengalaman yang serupa seperti di V80.

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Pilihan Warna Dan Varian Perangkat Untuk Preferensi Konsumen

Varian vivo V80 FE hadir dengan pilihan warna Sparkling Gold dan Chill Green yang menarik secara visual. Kedua warna ini telah diperlihatkan secara langsung dalam acara Media First Preview vivo V80 & vivo V80 FE. Perangkat ini juga dilengkapi dengan baterai 7.000 mAh dan dukungan pengisian daya cepat 90W menggunakan kabel.

Pernyataan Resmi Eksekutif Vivo Dan Persiapan Peluncuran Resmi

Calvin Nobel, Head of Product vivo & iQOO Indonesia, hadir untuk mendukung acara peluncuran ini. Acara Media First Preview vivo V80 & vivo V80 FE di Jakarta menjadi ajang perkenalan pertama kepada media. Perusahaan menyampaikan spesifikasi lengkap dan keunggulan utama dari kedua perangkat baru tersebut.