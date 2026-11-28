vivo resmi memperkenalkan seri X500 Pro Max dan X500 dengan fokus fotografi jarak jauh, kamera 200MP ZEISS, serta manfaat pre-order hingga Rp12 juta untuk pengguna Indonesia.

Samsung tidak disebutkan, namun vivo Indonesia secara resmi meluncurkan lini smartphone flagship terbaru mereka, yaitu vivo X500 Pro Max dan vivo X500. Peluncuran ini menandai evolusi signifikan dalam teknologi fotografi ponsel cerdas dengan mengedepankan kemampuan telefoto jarak jauh yang belum pernah ada sebelumnya. Pabrikan gawai ini memperkenalkan konsep "The Concert Fancam Phone" yang dirancang khusus untuk mengabadikan momen dari jarak jauh tanpa mengganggu pengalaman pengguna.

Mekanisme Kamera Telefoto Jarak Jauh

vivo X500 Pro Max dan vivo X500 diperlengkapi dengan ZEISS APO Telephoto Camera yang menjadi fitur unggulan kedua model tersebut. Kamera telefoto ini mencapai resolusi hingga 200MP pada vivo X500 Pro Max, memungkinkan pengambilan detail subjek yang sangat tajam meskipun berada pada jarak yang signifikan. Kolaborasi antara vivo dan ZEISS ini bertujuan menghasilkan foto dengan akurasi warna yang lebih baik dan ketajaman detail yang superior pada objek jauh.

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Kemampuan ini didukung oleh aksesori vivo ZEISS Telephoto Extender yang berfungsi untuk memperluas jangkauan bidikan pengguna secara drastis. Untuk model vivo X500 Pro Max, aksesori ini menawarkan equivalent setara 400 mm, sedangkan pada model vivo X500 standar, jangkauannya setara 200 mm. Kehadiran Telephoto Extender Gen 2 pada vivo X500 merupakan pertama kalinya vivo mendukunya pada varian standar seri X, membuka peluang komposisi visual yang jauh lebih luas bagi para pengguna.

Posisi Stakeholder dan Strategi Produk

Safira Putri Widiani, Product Manager vivo Indonesia, menjelaskan bahwa pengembangan lini X500 ini lahir dari keinginan perusahaan untuk mendekatkan momen-momen yang biasanya terjadi di luar jangkauan fisik pengguna. Menurut Safira, konsep "Experience Comes First" menempatkan pengalaman subjektif pengguna sebagai prioritas, sementara teknologi kamera bekerja di latar belakang untuk menangkap detail ekspresi artis atau lanskap alam yang sulit dijangkau secara fisik.

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Safira menekankan bahwa momen terbaik sering kali terjadi jauh dari pengguna, baik itu musisi favorit di atas panggung atau matahari terbenam di ujung pantai. vivo X500 Series dirancang agar pengguna dapat fokus menikmati pengalaman secara langsung tanpa terbebani oleh prosedur pengambilan foto yang rumit. Tujuan akhirnya adalah membantu pengguna mengubah setiap pertunjukan dan perjalanan menjadi cerita visual yang berkesan dengan cara yang intuitif dan mudah diakses.

Dampak Nyata dan Fitur Videografi Sinematik

Kemampuan telefoto menjadi jantung dari vivo X500 Series, terutama mengingat semakin dekatnya deretan konser, festival musik, dan libur akhir tahun. ZEISS APO Telephoto Camera memastikan subjek di kejauhan tetap terekam dengan jelas, mulai dari ekspresi wajah musisi, ornamen bangunan bersejarah, hingga lanskap alam dari sudut pandang unik. Fitur ini dilengkapi dengan fotografi cerdas dan videografi sinematik untuk menghadapi tantangan pencahayaan panggung yang berubah-ubah dan subjek yang bergerak dinamis.

Sebagai flagship imaging, vivo X500 Pro Max menggabungkan inovasi kelas Ultra seperti ZEISS TrueDynamic Main Camera yang menangkap rentang dinamis hingga 17 EV. Ponsel ini juga mendukung 4K 240 fps Cinematic Slow-Mo Video yang diklaim sebagai fitur pertama di industri untuk mengubah gerakan cepat menjadi dramatis. Untuk vivo X500 standar, fitur 4K Cinematic Color Video memungkinkan pengguna menghasilkan rekaman dengan nuansa film klasik hanya dengan satu sentuhan tanpa perlu editing rumit.

Program Pre-Order dan Manfaat Konsumen

vivo membuka program Early Pre-Order untuk vivo X500 Series guna memungkinkan pelanggan mengamankan pesanan mereka lebih awal. Pembeli yang mengikuti program pre-order ini berkesempatan meraih benefit hingga Rp12 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini memberikan nilai tambah signifikan bagi konsumen yang ingin mendapatkan teknologi terbaru dengan insentif ekonomi yang menarik.

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Dengan dua pilihan perangkat, vivo menyediakan solusi yang berbeda namun saling melengkapi untuk pasar imaging. vivo X500 Pro Max dirancang untuk kreator konten dari pemula hingga profesional yang membutuhkan performa kelas Ultra, sementara vivo X500 hadir sebagai flagship imaging pro-level bagi pengguna umum yang ingin menghasilkan karya visual berkualitas tinggi dalam berbagai situasi perjalanan dan hiburan.