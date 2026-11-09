Viva Special Day Cream Tanpa SPF Paused di Anjurkan Sunscreen Tambahan

Viva Cosmetics mengeluarkan produk Viva Special Day Cream dengan filter UV namun tanpa angka SPF atau PA. Ahli menyarankan penggunaan sunscreen terpisah untuk perlindungan maksimal terhadap sinar matahari.

Viva Cosmetics meluncurkan Viva Special Day Cream, produk perawatan wajah lokal yang dipasarkan dengan klaim mengandung filter UV A dan UV B. Meskipun produk ini menjanjikan perlindungan dasar terhadap paparan sinar matahari, kemasan dan materi promosi resmi tidak mencantumkan angka Sun Protection Factor ( SPF) maupun Protection Grade of UVA (PA) yang terukur secara klinis. Kehadiran dua filter ini memberikan rasa aman tambahan bagi konsumen, namun secara ilmiah tidak等同于 dengan perlindungan yang diberikan oleh tabir surya khusus.

Analisis Kandungan Filter UV dan SPF

Sebagian besar konsumen mengira bahwa kehadiran filter UV A dan UV B pada krim pelembap secara otomatis menjamin perlindungan sinar matahari yang cukup. Namun, tanpa angka SPF dan PA yang jelas, tingkat efektivitas produk ini dalam menahan radiasi berbahaya tidak dapat diukur secara akurat. Filter UV pada produk pelembap biasanya berfungsi sebagai penghalang tambahan atau stabilizer formula, bukan sebagai pelindung utama yang wajib.

Also read 20 Mobil Sport Unjuk Gigi di Fastlane HF-X Mandalika Track Day 2026

Produk ini diformulasikan dengan Vitamin E yang berperan sebagai antioksidan kuat untuk melawan radikal bebas. Selain itu, terdapat moisturizer dan Squalane yang bekerja sinergis untuk menjaga hidrasi kulit. Kombinasi bahan aktif ini bertujuan untuk menjaga kelembapan alami epidermis sekaligus membuat tekstur kulit terasa lebih halus dan kenyal saat digunakan pada rutinitas pagi hari.

Rekomendasi Penggunaan Rutinitas Pagi

Untuk mendapatkan hasil perlindungan kulit yang optimal, Viva Cosmetics memberikan instruksi spesifik mengenai urutan aplikasi produk. Konsumen disarankan untuk membersihkan wajah terlebih dahulu, lalu mengaplikasikan Viva Special Day Cream secara merata. Langkah ini memungkinkan bahan-bahan aktif seperti Squalane dan Vitamin E untuk meresap ke dalam lapisan kulit dengan lebih baik.

Advertisement

Setelah krim pelembap benar-benar meresap ke dalam pori-pori kulit, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan sunscreen dengan SPF dan PA yang terukur. Anjuran ini berlaku untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif yang membutuhkan perlindungan ekstra. Penggunaan sunscreen terpisah ini adalah kunci utama untuk mencegah kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet intensitas tinggi sepanjang hari.

Ketersediaan dan Harga Produk Resmi

Viva Special Day Cream tersedia untuk dibeli secara online melalui Shopee Viva Cosmetics Authorized Store di Surabaya. Harganya dipatok sekitar Rp11 ribuan, menjadikannya pilihan yang terjangkau bagi masyarakat yang ingin memulai rutinitas perawatan kulit dasar. Produk ini diklaim aman untuk digunakan oleh semua jenis kulit tanpa menimbulkan iritasi berat.

Kesimpulannya, Viva Special Day Cream adalah produk pelembap yang baik untuk hidrasi, tetapi bukan pengganti sunscreen. Konsumen harus memahami bahwa filter UV dalam krim ini tidak setara dengan perlindungan penuh dari tabir surya. Penggunaan sunscreen ber-SPF tetap menjadi wajib mutlak untuk menjaga kesehatan kulit jangka panjang dari ancaman kanker kulit dan penuaan dini.