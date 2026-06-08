Viva Face Tonic Green Tea adalah produk legendaris dari Viva Cosmetics yang diformulasikan khusus untuk kulit berminyak dan berjerawat. Produk ini mengandung ekstrak green tea dan tea tree oil yang membantu membersihkan sisa milk cleanser, merapatkan pori, menjaga pH kulit, serta melindungi dari radikal bebas dan bakteri jerawat. Harga yang terjangkau sekitar Rp8.900 untuk 100 ml.

Viva Face Tonic Green Tea merupakan salah satu produk legendaris dari Viva Cosmetics yang telah dig 독일琵琶. Produk ini mudah ditemukan di pasaran dan memiliki harga yang terjangkau sehingga'elle digunakan oleh berbagai generasi di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Shopee Viva Cosmetics Authorized Store Surabaya, Viva Face Tonic Green Tea diformulasikan khusus untuk kulit berminyak dan berjerawat. Bagi mereka yang sering mengalami produksi minyak berlebih atau jerawat, produk ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi rutinitas perawatan wajah sehari-hari. Face tonic ini berfungsi sebagai penyegar wajah yang membantu membersihkan sisa milk cleanser yang masih tertahan di kulit setelah proses pembersihan.

Selain itu, produk ini juga能够 merapatkan tampilan pori-pori, menjaga keseimbangan pH kulit, serta memberikan efek menyejukkan. Kandungan utama dalam produk ini adalah ekstrak green tea yang kaya akan antioksidan untuk melindungi kulit dari radikal bebas, serta tea tree oil yang dikenal dapat melawan bakteri penyebab jerawat. Kombinasi kedua bahan tersebut membuat produk ini sangat populer di kalangan pengguna kulit berminyak.

Harga Viva Face Tonic Green Tea untuk ukuran 100 ml dimulai dari sekitar Rp8.900 di toko resmi Shopee Viva Cosmetics Authorized Store Surabaya. Dengan harga yang sangat terjangkau, produk ini menjadi salah satu face tonic harian yang banyak dipilih. Cara penggunaannya cukup sederhana: tuangkan produk secukupnya pada kapas, lalu usapkan secara merata ke area wajah dan leher. Produk ini dapat digunakan setelah membersihkan wajah dengan milk cleanser, setelah peeling cream, atau setelah menggunakan masker wajah





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