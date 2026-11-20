Viva Cosmetics memperkenalkan Viva Sunscreen UV Foundation seharga Rp11.760 yang menggabungkan perlindungan sinar UV dan fungsi alas bedak untuk kulit berminyak.

Perusahaan kosmetik lokal Viva Cosmetics telah resmi merilis produk baru bernama Viva Sunscreen UV Foundation yang dijual melalui Shopee Mall Viva Cosmetics Authorized Store di Surabaya. Produk inovatif ini menggabungkan fungsi tabir surya pelindung sinar matahari dengan tekstur alas bedak yang ringan agar mudah diaplikasikan pada permukaan kulit wajah pengguna.

Rincian Harga dan Ketersediaan Produk di Platform Online

Viva Sunscreen UV Foundation dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau sebesar Rp11.760 hanya untuk satu unit produk. Harga ekonomis ini menjadikan produk tersebut sangat ramah di kantong bagi para konsumen yang ingin mendapatkan perawatan kulit rutin tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pelanggan dapat langsung mengakses dan membeli produk asli tersebut melalui toko resmi yang telah terverifikasi.

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Efektivitas Tekstur Ringan untuk Tipe Kulit Berminyak

Sejumlah pembeli di platform Shopee memberikan review yang beragam mengenai kualitas dan hasil pemakaian produk ini pada wajah mereka sehari-hari. Banyak pengguna menyatakan bahwa tekstur krim cairnya sangat ringan dan mudah diratakan sehingga tidak memberikan kesan terlalu berminyak saat pertama kali diaplikasikan.

Salah satu konsumen dengan tipe kulit berminyak merasa produk ini jauh lebih nyaman dibandingkan merek sunscreen lain yang biasanya membuat wajah terlihat oily. Mereka menyatakan bahwa hasil akhir pemakaian memberikan efek matte yang segar dan tidak lengket, yang sangat ideal untuk aktivitas di luar ruangan.

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Posisi Stakeholder dan Klaim Fungsi Perlindungan Kulit

Viva Cosmetics sebagai produsen mengklaim bahwa produk ini mengandung UV filter yang berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar matahari berbahaya dan mencegah tanda-tanda penuaan dini. Selain itu, formula produk juga diperkaya dengan moisturizer dan squalane yang membantu menjaga kelembapan kulit agar tetap terasa halus dan segar sepanjang hari.

Produk ini dipasarkan untuk semua jenis kulit dengan tujuan menjadi base makeup atau alas bedak yang praktis. Meskipun demikian, kecocokan produk dapat bervariasi pada setiap individu sehingga pengguna disarankan untuk memperhatikan reaksi kulit mereka sendiri setelah penggunaan pertama kali.

Dampak Nyata dan Rekomendasi Penggunaan Sehari-hari

Pengalaman pengguna menunjukkan bahwa kenyamanan saat digunakan dan aromanya yang enak menjadi poin positif yang sering ditinggikan oleh konsumen. Namun, beberapa pembeli dengan kulit sangat berminyak menyarankan untuk menggunakan bedak tambahan agar wajah tidak terasa lembap dan berminyak setelah beberapa jam beraktivitas.

Penggunaan Viva Sunscreen UV Foundation cukup praktis untuk dimasukkan ke dalam rutinitas perawatan wajah pada pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Produk dapat diaplikasikan ulang sesuai kebutuhan terutama saat berada di luar ruangan untuk mendukung perlindungan kulit yang optimal dari paparan sinar matahari.