Visa dan Politik Baurkan Persiapan Iran di Piala Dunia 2026

Timnas Iran menghadapi masalah visa ke AS setelah serangan AS-Israel, memaksa mereka pindah markas dari AS ke Meksiko. Kondisi geopolitik turut memengaruhi Laga pemanasan tim-tim besar seperti Brasil, Jerman, dan Argentina menjelang Piala Dunia 2026 yang kian mendekat.

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ini adalah edisi ke-23 dengan ekspansi peserta menjadi 48 tim dan melibatkan tiga negara tuan rumah: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Namun, penyelenggaraan torun diwarnai ketegangan geopolitik, terutama antara AS dengan Iran. Persiapan timnas Iran dibayangi masalah visa setelah serangan AS-Israel ke Iran. Kali ini, tim Iran memindahkan markas latihan dari AS ke Meksiko, tepatnya di Tijuana. Mereka awalnya berencana di Tucson, Arizona, namun berubah karena tensi diplomatik.

Iran berada di Grup G dan akan melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Selain visa untuk staf pendukung yang ditolak, 15 orang staf administrasi dan manajemen tidak mendapat visa AS. Kedutaan Iran mengecam Diskriminasi tersebut. Sementara itu, tim-tim unggulan seperti Brasil, Argentina, Jerman, Portugal, dan Inggris melakukan laga pemanasan.

Brasil menang 2-1 atas Mesir dengan Vinicius Junior, Raphinha, dan Alisson, sementara Neymar tidak dimainkan. Jerman menang 2-1 atas AS dengan Musiala, Wirtz, dan Havertz. Argentinaaused Messi, tapi menang 2-0 atas Honduras dengan gol Lautaro Martinez. Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung terakhir bagi sejumlah legend seperti Messi, Ronaldo, dan De Bruyne.

Turnamen ini diharapkan menjadi ajang monumental dengan partai pembuka Maroko vs Brasil pada 13 Juni. Sepak bola global hadir dalam nuansa politik yang kompleks





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Piala Dunia 2026 Iran Visa AS Geopolitik Laga Pemanasan

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