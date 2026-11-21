Virgil van Dijk memastikan belum ada perpanjangan kontrak dengan Liverpool hingga 2027. Bek Belanda ini tetap fokus pada performa di Anfield.

Virgil van Dijk menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepastian mengenai masa depan kariernya di klub Liverpool. Bek senior tim yang juga menjadi kapten skuad tersebut mengakui bahwa negosiasi perpanjangan kontrak masih belum menghasilkan kesepakatan resmi antara dirinya dengan manajemen The Reds. Hal ini dikonfirmasi oleh Van Dijk setelah ia merayakan kemenangan bersama para suporter Liverpool pada pertandingan Premier League melawan Everton, Minggu, 19 April 2026 malam WIB.

Kontrak Habis 2027 Tanpa Penawaran Baru

Hingga saat ini, tidak ada penawaran kontrak baru yang telah diberikan oleh manajemen Liverpool kepada Virgil van Dijk. Kontrak bek kelahiran Belanda tersebut dengan The Reds dijadwalkan habis pada tahun 2027 mendatang. Meskipun Van Dijk telah menjadi tulang punggung lini pertahanan sejak ia dipindah milik dari Southampton, club belum memberikan kejelasan mengenai status kontraknya di Anfield.

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Sejak bergabung dengan Liverpool, Van Dijk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Kedatangannya membawa transformasi signifikan bagi kualitas pertahanan The Reds, membuat lini belakang mereka menjadi jauh lebih kokoh, disiplin, dan sulit ditembus oleh berbagai serangan lawan di ajang Premier League. Namun, ketidakpastian kontrak ini telah menjadi sorotan media sejak awal musim ini.

Van Dijk Fokus pada Performa Lapangan

Virgil van Dijk memilih untuk tetap pasrah dan tidak memaksakan pembicaraan mengenai masa depannya. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Sky Sports, bek berusia 34 tahun ini menyatakan bahwa ia hanya bisa menunggu keputusan yang akan diambil nanti. "Apa pun yang akan terjadi setelah musim ini, kita lihat saja nanti," ungkap Van Dijk secara terbuka.

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Lebih lanjut, Van Dijk menepis informasi liar yang beredar di media mengenai rencananya untuk pindah klub. Ia menegaskan bahwa klaim tentang apa yang akan ia lakukan pada musim depan adalah tidak benar. Van Dijk mengakui bahwa bahkan dirinya sendiri saat ini masih belum memiliki kepastian tentang apa yang akan terjadi setelah musim berjalan. Fokus utamanya adalah menjaga kondisi fisik dan memastikan ia tetap bisa tampil optimal di lapangan.

"Hal terpenting bagi saya adalah merasa baik-baik saja, menjaga kondisi diri, dan memastikan bahwa saya masih memiliki banyak tahun untuk bermain," lanjut bek Timnas Belanda ini. Ia ingin memastikan bahwa setiap pertandingan yang ia ikuti, termasuk laga-laga krusial di sisa musim, ia berikan performa terbaik tanpa terdistraksi oleh isu kontrak.

Rasa Syukur dan Persiapan Musim Panas

Van Dijk tidak menyembunyikan ketertarikannya untuk tetap bertahan di Liverpool. Ia merasa sangat bersyukur karena hampir 10 tahun telah berlalu sejak ia bergabung, dan Anfield telah menjadi bagian besar dari hidupnya. Namun, ia juga telah mempersiapkan diri secara mental jika nantinya klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.

"Jika kontrak saya diperpanjang, kita akan membicarakannya nanti. Namun, jika tidak, saya akan mengucapkan selamat tinggal pada musim panas mendatang," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan Van Dijk untuk menerima apa pun yang terjadi, baik itu kelanjutan epik bersama Liverpool atau perpisahan yang akan membawa bab baru dalam kariernya. Perjalanan 10 tahun bersama The Reds telah mewarnai sejarah besar dalam hidupnya sebagai pemain sepak bola profesional.

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Saat ini, perhatian Van Dijk sepenuhnya tertuju pada persiapan pertandingan penting di akhir pekan ini. Bek berdarah Belanda tersebut akan memimpin langsung lini pertahanan Liverpool untuk menjamu rival abadi mereka, Manchester United. Pertandingan penting pekan ke-11 musim EPL 2026/2027 ini akan berlangsung di Anfield pada akhir pekan ini. Kesuksesan Liverpool dalam laga ini sangat bergantung pada konsistensi performa pertahanan yang dipimpin oleh kapten mereka, terlepas dari apa yang akan terjadi di belakang layar soal kontraknya.