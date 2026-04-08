Viral Pidato Inayah Wahid: Kisah Cinta di Balik Peresmian Patung Gus Dur dan Pernikahan yang Mengejutkan

Berita tentang pernikahan Inayah Wahid dan Muhammad Shalahuddin menjadi viral, serta sorotan terhadap pidato Inayah di peresmian patung Gus Dur. Artikel ini juga membahas latar belakang Shalahuddin, kegiatan Haul Gus Dur, berita selebriti, dan isu-isu terkini lainnya.

Pidato Inayah Wahid saat peresmian patung Gus Dur di kampus Islam menjadi viral, memberikan kesan seperti sedang menyaksikan stand up comedy dalam suasana pernikahan. Pernikahan Inayah Wahid dan Muhammad Shalahuddin , yang sebelumnya luput dari perhatian publik, akhirnya terungkap. Akad nikah telah dilaksanakan pada 22 Januari 2025 di Ciganjur, Jakarta Selatan, namun kabar bahagia ini baru menyebar luas melalui media sosial, mengejutkan sekaligus menggembirakan banyak orang.

Kisah cinta keduanya dimulai sejak tahun 2021, ketika mereka bertemu dalam suasana santai bersama kerabat dekat. Momen pertemuan ini bahkan diabadikan dalam unggahan Instagram Story oleh salah satu kerabat, menandai awal dari perjalanan cinta mereka. Haul ke-14 Gus Dur yang mengusung tema Etika Demokrasi, menjadi momentum penting. Ucapan selamat dan doa disampaikan melalui media sosial, termasuk harapan agar mereka yang belum memiliki pasangan segera menemukan jodoh. Unggahan tersebut mencerminkan keakraban dan dukungan dari lingkungan sekitar.\Muhammad Shalahuddin, sosok yang kini menjadi suami Inayah, adalah pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah di Lubangsa, Sumenep. Pesantren ini merupakan salah satu yang terbesar dan memiliki sejarah panjang di Madura. Gelar “Lora” yang disandangnya menunjukkan statusnya sebagai putra kiai, dengan posisi yang terhormat di lingkungan pesantren. Ia adalah putra dari KH Warits Ilyas, tokoh penting yang juga mengasuh Pondok Pesantren Annuqayah di Guluk-guluk. Latar belakang pendidikannya juga terbilang cemerlang, dengan alumni dari Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia dengan fokus pada Bahasa Arab. Kemampuannya diperkaya dengan penguasaan berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Arab, dan Prancis. Selain aktif di dunia pendidikan, ia juga terlibat dalam organisasi Nahdlatul Ulama di wilayah Sumenep dan pernah mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada 2020. Resepsi pernikahan mereka diadakan pada 5 April 2026 di lingkungan pesantren di Sumenep, Jawa Timur, wilayah yang sangat lekat dengan latar belakang mempelai pria. Resepsi tersebut menjadi momen penting untuk merayakan kebahagiaan mereka bersama keluarga, kerabat, dan masyarakat.\Berita lain yang menjadi sorotan termasuk keputusan Irish Bella yang belum mempertemukan kedua anaknya dengan Ammar Zoni, serta tanggapan Irish terhadap spekulasi yang berkembang. Jennifer Coppen dan ayahnya, Richardo Benito Coppen, juga menarik perhatian dengan momen prewedding mereka. Lembaga Sensor Film (LSF) memberikan pernyataan terkait materi billboard yang dianggap sensitif. Nama Teuku Ryan kembali menjadi perbincangan publik setelah pengakuan dari Ressa Rossano mencuat. Ressa akhirnya mengungkap identitas ayah kandungnya dengan petunjuk orang Aceh. Berita tentang comeback Syahrini di panggung pernikahan juga menjadi viral, dengan netizen memberikan berbagai komentar. Artikel populer lainnya membahas tentang uban dan bagaimana mengatasi rasa kurang percaya diri yang ditimbulkannya. Kisah perjuangan Aldi Taher melawan kanker kelenjar getah bening juga menjadi sorotan. Selain itu, ada informasi tentang inovasi perangkat audio analog TRETTITRE TTT Series, penelitian bahan bakar alternatif rendah emisi dari ITS yang berbahan kepapa sawit, penemuan gaun manik-manik tertua dari Mesir Kuno, serta rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menutup TPA Cikolotok dan beralih ke PLTSa Sarimukti





