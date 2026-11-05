Viral Gaya Makan Strudel Seperti Kebab, Bapak Sumenep Jadi Perhatian Teuku Wisnu

Gaya unik seorang bapak asal Sumenep menyantap strudel utuh mirip kebab viral di media sosial dan menarik perhatian langsung pemilik merek Teuku Wisnu melalui video call.

Seorang warga laki-laki asal Kota Sumenep, Provinsi Jawa Timur, menjadi pusat perhatian publik di platform media sosial setelah video dirinya mengonsumsi kue tradisional asal Jerman yang telah disesuaikan dengan cita rasa lokal, yaitu strudel, menyebar luas. Aksi unik yang dilakukan pria tersebut bukan sekadar menikmati hidangan, melainkan cara makan yang berbeda dari kebiasaan umum, sehingga memicu gelombang diskusi dan interaksi positif di ruang digital. Kejadian ini terjadi ketika sang ayah menikmati oleh-oleh khas dari perjalanan ke kota Malang, yang dibeli oleh anaknya dengan permintaan khusus dari sang ayah.

Asal Mula Video Viral Strudel

Puncak viralitas terjadi ketika akun Threads dengan identitas @yaohanolivia mengunggah rekaman video singkat yang menampilkan sang ayah sedang menikmati strudel. Dalam cerita yang dibagikan oleh sang anak melalui unggahan tersebut, disebutkan bahwa ia baru saja pulang dari kota Malang dan membawa pulang oleh-oleh yang diminta secara spesifik oleh sang ayah. Permintaan ini menunjukkan bahwa strudel menjadi favorit atau hal yang ingin dicoba oleh sang ayah selama perjalanan tersebut.

Also read Gaya Hidup Dumpster Diving, Mengais Rezeki dari Barang Buangan

Video yang diunggah tersebut tidak hanya menampilkan momen makan biasa, tetapi menangkap reaksi dan gestur sang ayah yang ternyata menjadi bahan perbincangan hangat. Warganet yang melihat unggahan ini langsung merespons dengan berbagai komentar, sebagian besar bernada bercanda dan mengagumi antusiasme sang ayah dalam menikmati kue tersebut. Ketertarikan publik pada video ini meningkat pesat dalam waktu singkat, mengubah momen privat menjadi fenomena sosial yang menarik perhatian tokoh publik.

Respons Humoristis Teuku Wisnu

Perhatian serius datang dari sosok terkenal di industri hiburan dan bisnis, aktor sekaligus pengusaha Teuku Wisnu, yang memiliki kedekatan dengan produk oleh-oleh dari Malang. Teuku Wisnu dikenal luas sebagai sosok yang sering mempromosikan dan menjadi wajah dari merek strudel khas Malang tersebut. Melihat video yang viral, ia turut menyuarakan tanggapan melalui kolom komentar dengan gaya humor khasnya, menanggapi gaya makan sang bapak yang dianggap mirip dengan cara mengonsumsi kebab.

Advertisement

Pesan yang disampaikan oleh Teuku Wisnu dalam komentar tersebut berisi sindiran lembut yang lucu, di mana ia menulis kalimat langsung "Pak, itu bukan kebab" kepada sang bapak. Ungkapan ini dimaksudkan untuk bercanda mengenai fakta bahwa strudel adalah kue atau pastry, bukan hidangan berbentuk gulungan daging seperti kebab. Komentar ini semakin menghangatkan suasana di media sosial dan menunjukkan sisi humanis serta kemampuan Teuku Wisnu dalam berinteraksi dengan netizen.

Interaksi Langsung Lewat Video Call

Bahkan, interaksi antara sang bapak dan Teuku Wisnu tidak berhenti pada ruang komentar di aplikasi media sosial saja. Teuku Wisnu kemudian mengambil inisiatif untuk menghubungi sang bapak secara langsung melalui panggilan video call. Langkah ini diambil karena kebetulan atau keingintahuan sang pengusaha untuk berkenalan langsung dengan seseorang yang videonya telah viral dan menjadi topik perbincangan hangat di platform tersebut.

Saat dihubungi, sang bapak tampak sangat gembira dan tidak menyangka bahwa aksinya akan dikenali oleh figur publik. Ketakutan bercanda muncul di benaknya saat menyadari betapa tingginya perhatian yang diterimanya, di mana ia secara harfiah merasa takut harus "menyamai" atau berinteruksi dengan level Teuku Wisnu. Namun, rasa takut itu segera berganti dengan kebahagiaan karena kesempatannya berbicara langsung dengan sosok idola tersebut.

Dampak Sosial dan Tren Kuliner

Kasus ini menyoroti bagaimana konten sederhana tentang makanan dapat memicu keterlibatan emosional dan sosial yang signifikan. Gaya makan yang dianggap "aneh" namun polos dan jujur dari seorang bapak menjadi daya tarik utama yang disukai publik. Ini menunjukkan bahwa autentisitas seringkali lebih berharga daripada produksi konten yang mahal atau berkelas tinggi dalam menarik perhatian audiens massal.

Advertisement

Kejadian ini juga memberikan manfaat bagi pengakuan produk kuliner lokal seperti strudel Malang. Dengan adanya perhatian dari tokoh publik seperti Teuku Wisnu, produk ini semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas. Interaksi ini memperkuat posisi strudel sebagai oleh-oleh wajib dari Malang dan menunjukkan kekuatan media sosial dalam menghubungkan pelaku bisnis dengan konsumen secara personal dan langsung.