Vinicius Junior Ungkap Alasan Kekeringan Gol Awal Musim 2026/2027

Vinicius Junior menjelaskan alasan kinerjanya di bawah ekspektasi untuk Real Madrid. Ketidakpastian kontrak dan persiapan pasca Piala Dunia menjadi penyebab utama masalahnya.

Penyerang Real Madrid Vinicius Junior mengungkap faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerjanya pada awal musim kompetisi 2026 hingga 2027. Pemain berusia 26 tahun tersebut menyadari bahwa konsistensinya saat ini tidak sebaik pada musim-musim sebelumnya di Liga Champions. Kondisi fisik dan mentalnya dipengaruhi oleh dua hal signifikan yang terjadi belakangan ini.

Persiapan Pasca Piala Dunia Tidak Maksimal

Vinicius Junior secara terbuka mengakui bahwa persiapan fisiknya sebelum memulai musim baru tidak berjalan dengan optimal. Ketidakmaksimalan ini terjadi karena ia memilih untuk mengambil masa libur panjang setelah membela tim nasional Brasil di Piala Dunia. Turnamen tersebut berakhir dengan kekecewaan karena Timnas Brasil harus tersingkir lebih awal pada babak 16 besar.

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Kegagalan ini memberikan dampak emosional yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Brasil. Sebagai salah satu pemain kunci yang membawa harapan, Vinicius merasa tertekan secara psikologis. Ia memutuskan untuk memprioritaskan pemulihan mental dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di masa liburnya.

Kebijakan untuk bersantai dan beristirahat ini membuatnya mengurangi intensitas program latihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Vinicius menjelaskan bahwa ia ingin menikmati waktu luang tanpa tekanan kompetitif. Namun, keputusan ini rupanya berdampak langsung pada bentuk fisiknya saat kembali ke pangkuan klub.

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Beban Psikologis Rumor Transfer Musim Panas

Faktor kedua yang memperburuk kondisi Vinicius Junior adalah ketidakpastian mengenai masa depannya di Real Madrid. Ketika kontraknya memasuki tahun terakhir, nama sang penyerang menjadi sorotan keras dari berbagai media. Spekulasi transfer melibatkan sejumlah raksasa Eropa, dengan Arsenal menjadi salah satu klub yang paling aktif dikaitkan dengannya.

Proses negosiasi perpanjangan kontrak di Santiago Bernabeu ternyata membawa beban psikologis yang tidak kecil bagi Vinicius. Tekanan dari luar tersebut membuat dirinya merasa kewalahan. Ia harus menghadapi spekulasi masa depan sambil tetap menjaga fokus untuk performa terbaik di lapangan.

Suasana tidak menentu di lingkungan Real Madrid pada musim panas lalu turut memperparah situasi mental Vinicius. Meskipun pada akhirnya ia menandatangani perpanjangan kontrak dan tetap berkomitmen untuk tim, dampak dari hiruk-pikuk transfer tersebut sulit dihilangkan secara instan. Fokusnya sempat terpecah oleh berbagai rumor yang terus bergulir.

Statistik Menurun di Bawah Asuhan Jose Mourinho

Dampak dari kedua faktor tersebut terlihat nyata dari kontribusi Vinicius Junior dalam 12 penampilan pertamanya bersama skuad Real Madrid. Angka statistik menunjukkan penurunan tajam dibandingkan standar tinggi yang biasa ia capai. Hingga saat ini, ia hanya berhasil mengemas satu gol dan memberikan tiga assist.

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Pencapaian tersebut masih jauh dari ekspektasi publik dan manajemen. Vinicius selama beberapa musim terakhir konsisten menjadi salah satu tumpuan utama Los Blancos di lini serang. Angka minimal ini menjadi alarm bagi Jose Mourinho dan para pendukung Real Madrid akan kondisi pemain kuncinya.

Situasi Vinicius semakin rumit setelah ia menerima kartu merah pada bulan Oktober lalu. Pelanggaran tersebut terjadi saat ia menarik rambut gelandang Villarreal, Nathan Saliba. Insiden kasar ini membuatnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama empat pertandingan oleh otoritas liga.

Kasus kartu merah tersebut menambah daftar masalah yang harus diselesaikan Vinicius Junior. Ia kini harus mengembalikan kepercayaan diri dan kepercayaannya di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho. Tantangan besar menantinya untuk kembali ke level performa terbaik di kompetisi Eropa.