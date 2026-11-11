Vinicius Junior Kirim Pesan Video untuk Zaher, Korban Perang Sudan

Vinicius Junior mengundang Zaher, anak Sudan yang kehilangan kaki akibat perang, ke Santiago Bernabeu. Pemain Real Madrid ini menyampaikan dukungan penuh.

Penyerang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, mengirimkan pesan video berbahasa Arab kepada seorang remaja Sudan bernama Zaher. Anak berusia 13 tahun tersebut kehilangan kedua kakinya di ibu kota Khartoum pada tahun 2024 sebelum akhirnya dapat berjalan kembali berkat pemasangan dua kaki palsu.

Pesan Solidaritas dan Undangan Resmi

Vinicius Junior menyampaikan rasa solidaritas penuhnya kepada Zaher dalam rekaman video tersebut. Ia berharap agar Zaher dapat memulihkan kehidupan normalnya dan kembali bermain sepak bola seperti sebelumnya. Sebagai bentuk dukungan nyata, bintang tim nasional Brasil itu mengundangnya secara resmi untuk menghadiri salah satu pertandingan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Ia juga menawarkan pertemuan langsung dengan pemain muda tersebut selama kunjungan ke Spanyol.

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Kisah Trauma Perang Khartoum 2024

Insiden tragis ini terjadi pada tahun 2024 ketika Zaher dan ibunya, Habiba, terjebak di Khartoum. Saat itu, mereka sedang berjualan kacang lentil di jalanan untuk menyambung hidup di tengah pertempuran sengit antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat sejak tahun 2023. Sebuah drone jatuh dekat lokasi mereka, menyebabkan amputasi kedua kaki Zaher dan hilangnya kemampuan untuk berjalan.

Dampak Kemanusiaan dan Dukungan Internasional

Organisasi PBB untuk anak-anak, UNICEF, menyatakan bahwa lebih dari 17 juta anak di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak. Data yang diverifikasi menunjukkan setidaknya 4.300 anak tewas atau terluka, dengan perkiraan angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Setelah laporan BBC dipublikasikan, pengacara Inggris berdarah Sudan, Dina Latif, meluncurkan kampanye daring. Kampanye ini berhasil mengumpulkan 45 ribu pound sterling, sekitar 60 ribu dolar Amerika, untuk menutupi biaya pengobatan dan perawatan medis Zaher.

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Proses Rehabilitasi dan Harapan Masa Depan

Karena fasilitas pengobatan yang diperlukan tidak tersedia di Sudan, Zaher dan ibunya terpaksa meninggalkan negara tersebut menuju Kairo. Mereka melakukan perjalanan setelah berbulan-bulan perencanaan, terutama karena telah kehilangan paspor dan akta kelahiran selama perang. Di Kairo, Zaher menjalani operasi bedah, program rehabilitasi, serta fisioterapi yang berlangsung berbulan-bulan. Proses ini juga mencakup dukungan psikologis untuk membantunya mengatasi trauma hingga ia mampu menggunakan kaki palsunya, berjalan, dan menendang bola kembali.

Impact Sosial bagi Anak-Anak Sudan

Zaher dan ibunya kemudian kembali ke Khartoum dengan harapan kisah mereka dapat menarik perhatian dunia. Kisah ini menjadi simbol penderitaan ribuan anak Sudan yang ditinggalkan oleh perang dengan kecacatan permanen. Vinicius Junior mengakui betapa beratnya beberapa bulan terakhir bagi Zaher. Ia berharap anak tersebut dapat memanfaatkan kaki barunya dan menemukan kebahagiaan di lapangan hijau.