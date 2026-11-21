VinFast menetapkan Indonesia sebagai pasar strategis dalam ekspansi internasional di V-Creator All Star Summit 2026, fokus pada ekosistem kendaraan listrik.

VinFast resmi menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar strategis utama dalam rencana ekspansi internasionalnya. Langkah ini diumumkan secara resmi selama penyelenggaraan V-Creator All Star Summit 2026 yang berlangsung di Vietnam.

Perusahaan otomotif asal Vietnam tersebut menggelar forum internasional pada 17 November 2026 di Vinpearl Resort, Nha Trang. Acara ini bertujuan membahas arah masa depan mobilitas global dengan fokus pada peran Asia dalam ekosistem kendaraan listrik.

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Strategi Ekspansi Pasar VinFast

Indonesia, India, dan Filipina ditetapkan secara eksplisit sebagai tiga pasar strategis penting dalam strategi pertumbuhan VinFast. Ketiga negara ini memiliki potensi jangka panjang yang signifikan namun menuntut pendekatan khusus. Perusahaan mengakui bahwa karakteristik pasar, kondisi infrastruktur, regulasi, hingga preferensi konsumen di masing-masing negara tersebut sangat berbeda satu sama lain.

Tapan Ghosh, CEO VinFast Asia, membahas perkembangan pasar dan peluang pertumbuhan kendaraan listrik di kawasan Asia bersama Antonio "Toti" Zara, CEO VinFast Filipina. Penekanan diberikan pada pentingnya memahami dinamika lokal untuk keberhasilan penetrasi pasar di masa depan.

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Teknologi AI dan Kendaraan Otonom

Forum internasional ini mempertemukan lebih dari 500 peserta dari berbagai negara. Komposisi peserta meliputi eksekutif perusahaan teknologi global, akademisi, jurnalis, kreator konten, dan komunitas otomotif dari India, Indonesia, serta Filipina.

Profesor Toby Walsh, peneliti kecerdasan buatan terkemuka dari University of New South Wales, Australia, menjadi salah satu pembicara utama. Ia membahas bagaimana perkembangan AI mengubah berbagai sektor industri dalam sesi bertajuk From AI to the Future of Mobility: How Intelligence Is Reshaping Industries.

Abhay Rai, Vice President of ADAS Product Management Qualcomm, mengulas perkembangan teknologi Advanced Driver Assistance Systems atau ADAS dan kemudi otomatis. Pembahasan mencakup peran AI, komputasi berkinerja tinggi, serta konsep kendaraan berbasis perangkat lunak atau software-defined vehicle.

Tantangan Infrastruktur dan Harga

Kesuksesan transisi kendaraan listrik tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Faktor harga yang terjangkau, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, kebijakan kepemilikan, serta layanan purnajual menjadi elemen kritis dalam mendorong penerimaan konsumen.

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Profesor Dr. Van Duong Nguyen, eksekutif senior VinFast yang membidangi teknologi bantuan pengemudi dan kemudi otonom, mengulas perkembangan teknologi kendaraan cerdas perusahaan. Ia memaparkan pengembangan sistem bantuan pengemudi Level 2 dan Level 2+ serta pendekatan teknologi terbaru seperti end-to-end AI, Vision-Language-Action, dan Agentic AI.

Integrasi kecerdasan buatan dalam pengembangan kendaraan modern memerlukan perhitungan kompleks. Proses ini melibatkan analisis kapasitas komputasi, ketersediaan data, performa sistem, biaya produksi, hingga aspek keselamatan yang ketat untuk memastikan keandalan produk di pasar global.