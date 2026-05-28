VinFast Viper: Alternatif Vario 160 yang Lebih Canggih

VinFast Viper adalah skuter matic yang hadir dengan desain sporty dan teknologi masa depan. Dengan banderol mulai Rp 22,8 jutaan, VinFast Viper membawa segudang daya tarik yang membuatnya sangat layak untuk dipinang. Berikut adalah beberapa keunggulan VinFast Viper yang membuatnya layak menjadi alternatif Vario 160.

Desain VinFast Viper yang mirip dengan Vario 160 tapi lebih canggih cukup menggoda dan layak dibeli. Skuter matic ini hadir dengan dua varian baterai LFP yang dapat menempuh jarak hingga 145 km sekali cas.

Dengan banderol mulai Rp 22,8 jutaan, VinFast Viper membawa segudang daya tarik yang membuatnya sangat layak untuk dipinang. Berikut adalah beberapa keunggulan VinFast Viper yang membuatnya layak menjadi alternatif Vario 160: dari segi tampilan visual, VinFast Viper mengusung desain sporty dengan lekukan garis bodi yang tajam dan agresif. Dimensinya pun terasa sangat akrab bagi pengendara di Indonesia. Viper memiliki dimensi panjang 1.950 mm dan tinggi 1.122 mm.

Angka ini bersaing ketat dengan Honda Vario 160 yang punya panjang 1.929 mm dan tinggi 1.088 mm. Artinya, feeling berkendara dan kelincahannya saat membelah kemacetan jalanan kota akan terasa sangat familiar. Selain itu, VinFast Viper juga sudah dibekali dengan layer TFT untuk panel instrumennya, memberikan informasi kendaraan dengan tampilan visual yang kaya warna dan modern.

Untuk sektor penerangan utama, Viper tidak sekadar pakai LED biasa, melainkan sudah disematkan lampu model projector LED yang menjamin pencahayaan fokus dan terang di malam hari. Meninggalkan era anak kunci konvensional, VinFast Viper sudah dilengkapi dengan sistem pengaman model Smart Key. Canggihnya lagi, sistem ini memiliki fungsi On/Off jarak jauh, memberikan kepraktisan ekstra sekaligus keamanan maksimal dari ancaman pencurian. Selain itu, VinFast Viper juga memiliki dua varian baterai, yaitu 3 kW dan 5,2 kW.

Kombinasi ini memungkinkan Viper menembus jarak hingga 145 km dalam kondisi baterai penuh, dengan top speed mencapai 90 km/jam. Solusi tepat untuk menepis range anxiety (kecemasan kehabisan baterai). Ditambah lagi, Viper menggunakan sistem swap baterai (tukar baterai) yang menawarkan kepraktisan tingkat tinggi. Pengguna tidak perlu menunggu lama untuk charging, cukup tukar baterai di stasiun yang tersedia dan langsung kembali melaju.

Dengan perpaduan desain tajam ala skutik bensin favorit, dimensi yang proporsional, serta fitur canggih seperti panel TFT dan Smart Key, VinFast Viper adalah tawaran yang sangat menggoda di harga Rp 22,8 jutaan. Motor ini membuktikan bahwa beralih ke kendaraan listrik tidak berarti harus mengorbankan gaya dan performa. Sebagai alternatif Vario 160, VinFast Viper memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat layak untuk dipinang.

