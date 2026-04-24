VinFast Luncurkan Tiga Skuter Listrik di Indonesia: Evo, Feliz S, dan Viper

VinFast Indonesia memperkenalkan tiga model skuter listrik baru, Evo, Feliz S, dan Viper, untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Peluncuran ini merupakan bagian dari strategi VinFast untuk membangun kehadiran yang kuat di Indonesia melalui diversifikasi produk dan teknologi canggih.

VinFast Indonesia bersiap untuk menggemparkan pasar otomotif nasional dengan peluncuran tiga model skuter listrik sekaligus: Evo , Feliz S , dan Viper . Ketiga model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen, menandai strategi VinFast untuk membangun kehadiran yang kuat di Indonesia sejak awal melalui diversifikasi produk.

Pabrikan asal Vietnam ini tidak hanya mengandalkan harga yang kompetitif, tetapi juga menonjolkan teknologi canggih dan ekosistem yang terintegrasi sebagai nilai jual utama. Evo, sebagai model entry-level, menawarkan performa yang memadai dengan motor listrik 1500W dan tenaga maksimum 2450W. Skuter ini dilengkapi dengan baterai LFP 1,5 kWh yang mampu memberikan jarak tempuh hingga 85 kilometer dengan satu baterai, dan mencapai 150 kilometer jika menggunakan dua baterai.

Kecepatan maksimum Evo mencapai 64 km per jam, dan waktu pengisian baterai sekitar 4,5 jam. Fitur-fitur modern seperti konektivitas aplikasi, pelacakan kendaraan, dan kemampuan battery swap juga tersedia pada model ini. Feliz S hadir sebagai pilihan yang lebih bertenaga, dengan motor 1800W dan tenaga puncak 3000W. Meskipun menggunakan baterai yang sama dengan Evo, Feliz S menawarkan pengalaman berkendara yang lebih stabil dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari.

Jarak tempuh Feliz S mencapai 82 kilometer dengan satu baterai dan hingga 145 kilometer dengan dua baterai, menjadikannya ideal bagi pengguna yang membutuhkan performa lebih tanpa mengorbankan efisiensi. Model tertinggi, Viper, dilengkapi dengan fitur-fitur paling lengkap, termasuk layar TFT, smart key, dan sistem konektivitas yang lebih canggih. Menurut Yordan Satriadi, CEO VinFast Indonesia e-Scooter, jarak tempuh Viper melebihi 100 kilometer, cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian. Ia juga menambahkan bahwa sistem penukaran baterai dapat mengatasi kebutuhan perjalanan jarak jauh.

Ketiga model ini memiliki kecepatan maksimum yang dibatasi pada 64 km per jam, yang menunjukkan fokus pada penggunaan perkotaan yang efisien dan praktis. Selain itu, seluruh lini produk telah memenuhi standar tahan air IP67 dan dilengkapi dengan sistem pengereman cakram di depan dan tromol di belakang, menegaskan komitmen VinFast terhadap keamanan dan kualitas. Pendekatan ini mencerminkan penekanan pada keseimbangan antara fitur, keamanan, dan biaya kepemilikan. Selain peluncuran skuter listrik, perkembangan terkini dalam kebijakan pajak kendaraan listrik juga menjadi sorotan.

Perubahan kebijakan ini, yang diatur melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, menghadirkan tantangan baru setelah pengurangan insentif untuk mobil listrik, termasuk kepastian pajak dan solusi transisi yang sedang dicari. Di sisi lain, layanan SIM Keliling kembali beroperasi pada Jumat, 24 April 2026, untuk memudahkan masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku SIM mereka. Efisiensi penggunaan mobil listrik juga menjadi perhatian, dengan tips untuk menghemat biaya operasional mulai dari pengisian daya hingga perawatan rutin.

Menyewa kendaraan juga menjadi alternatif praktis untuk kebutuhan khusus atau perjalanan jauh. Wuling telah memulai ekspor mobil listrik buatan Cikarang ke Brunei, menandai langkah ekspansi global dan membuktikan kualitas kendaraan listrik produksi Indonesia. Investasi global senilai 60 juta dolar mengalir ke Subang Smartpolitan melalui pembangunan tiga pabrik, memperkuat posisi Subang sebagai kawasan industri yang menjanjikan. Namun, proses eksekusi rumah di Tanjungkarang diwarnai kericuhan, dan Meta meluncurkan fitur AI Insights untuk memantau interaksi chatbot remaja, menimbulkan pertanyaan tentang privasi anak





Vinfast Skuter Listrik Evo Feliz S Viper Kendaraan Listrik Indonesia Pajak Kendaraan Listrik Ekspor Mobil Listrik Subang Smartpolitan

