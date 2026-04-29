Vincent Kompany Frustrasi Melihat Bayern Kalah dari PSG, Siap Membalas di Leg Kedua

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, merasa frustrasi karena terpaksa menonton kekalahan timnya dari PSG di tribun. Ia siap membalas pada leg kedua di Allianz Arena dengan dukungan penuh dari suporter.

Vincent Kompany , pelatih Bayern Munich , merasa frustrasi menyaksikan kekalahan timnya 4-5 dari Paris Saint-Germain ( PSG ) di Parc des Princes. Ia terpaksa menonton pertandingan dari tribun karena larangan mendampingi tim, yang membuatnya sulit memberikan instruksi taktis secara langsung kepada pemain.

Kompany harus mengandalkan komunikasi jarak jauh melalui earpiece untuk berkomunikasi dengan staf pelatih di pinggir lapangan. Ketika Bayern tertinggal 2-5, ekspresi mantan bek Manchester City itu tampak sangat tegang, menunjukkan betapa sulitnya baginya untuk mengarahkan tim dari kejauhan. Meskipun demikian, Kompany tetap mengakui bahwa pemainnya berhasil memperkecil ketertinggalan hingga skor akhir 4-5, yang menunjukkan semangat dan ketahanan mental tim.

Ia juga menanggapi kebiasaan Luis Enrique, pelatih PSG, yang kadang-kadang memilih menonton pertandingan dari tribun untuk mendapatkan perspektif taktis yang lebih baik. Kompany menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang sama secara sukarela, karena ia merasa lebih efektif berada di pinggir lapangan untuk memberikan instruksi langsung. Kompany juga meminta dukungan penuh dari suporter untuk membantu Bayern membalikkan keadaan pada leg kedua di Allianz Arena. Tim Bayern harus meraih kemenangan dengan selisih dua gol untuk memastikan tiket menuju babak final.

Kompany berharap bahwa dukungan dari para penggemar akan menjadi dorongan tambahan bagi pemain untuk tampil lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya fokus dan disiplin dalam menghadapi tantangan yang akan datang, karena setiap pertandingan dalam kompetisi ini sangat krusial





