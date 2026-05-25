Vincent Janssen Tinggalkan Antwerp, Siap Jadi Agen Bebas Transfer untuk Tantangan Baru

Vincent Janssen mengakhiri masa empat tahun bersama Royal Antwerp, menjadi agen bebas transfer, dan menolak opsi kembali ke Belgia. Penyerang asal Belanda menatap peluang baru setelah mencatat 64 gol dan 27 assist di 173 penampilan.

Vincent Janssen akan memulai babak baru dalam kariernya setelah mengakhiri kontrak dengan Royal Antwerp pada akhir pekan lalu. Pemain berusia 31 tahun yang telah memperkuat tim Belgia selama empat musim resmi menjadi agen bebas transfer, membuka peluang bagi klub manapun yang ingin menambah tenaga serang berpengalaman ke dalam skuad.

Selama berada di Antwerp, Janssen menorehkan 173 penampilan di semua kompetisi, mencetak 64 gol, serta memberikan 27 assist, statistik yang menegaskan kontribusinya sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah singkat klub tersebut. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk meninggalkan Antwerp bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil pertimbangan matang terkait ambisi pribadi dan kondisi pasar transfer yang terus berubah. Dalam konferensi pers yang diadakan di stadion Bosuil, Janssen menegaskan ketidakpastian mengenai tujuan selanjutnya.

"Saya belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saya sama sekali belum memutuskan. Semua opsi masih terbuka," ujarnya dengan nada tenang namun penuh harap. Ia menambahkan bahwa satu pilihan jelas ia tinggalkan: kembali ke liga Belgia.

"Di Belgia, bagi saya tidak ada pilihan lain selain Antwerp. Itu yang bisa saya katakan dengan pasti. Itu tidak ada hubungannya dengan klub lain, karena ada banyak klub bagus di Belgia, tapi Antwerp tetap yang terbaik bagi saya," jelasnya. Pernyataan ini menegaskan rasa hormat dan keterikatan yang mendalam antara Janssen dengan fans serta manajemen klub, sekaligus menandai bahwa dia tidak berniat kembali ke papan kompetisi Belgia dalam waktu dekat.

Mengenang masa-masa indah bersama Antwerp, Janssen tidak menyembunyikan rasa kebanggaannya.

"Apa yang kami capai di sini luar biasa; hal itu tidak akan mudah terulang di Belgia. Saya ingin sekali menambah satu trofi lagi, tapi sayangnya itu tidak terwujud. Saya sangat bangga telah menjadi bagian dari klub ini selama empat tahun," ia mengungkapkan dengan penuh emosi. Sebelum menapaki karier internasional, Janssen menempuh pendidikan sepak bola di akademi Feyenoord, meski tidak pernah memperlihatkan debut senior bersama tim tersebut.

Di tanah kelahirannya, Belanda, ia menapaki lintasan profesional bersama Almere City dan AZ Alkmaar, sebelum akhirnya menyeberang ke Belgia pada tahun 2020. Dengan latar belakang yang kaya pengalaman di berbagai liga Eropa, Janssen kini mengarahkan pandangannya pada tantangan baru, berharap dapat menyumbangkan gol, pengalaman, dan kepemimpinan kepada klub baru yang akan mengontraknya.

Perjalanan kariernya yang penuh liku ini menjadi bukti ketekunan dan kualitas seorang penyerang yang mampu menyesuaikan diri pada berbagai level kompetisi, sekaligus menegaskan bahwa masa depannya masih terbuka lebar, menunggu keputusan yang tepat untuk melanjutkan warisan sepak bolanya





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vincent Janssen Royal Antwerp Transfer Bebas Sepak Bola Belanda Liga Belgia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shanghai dan Antwerp sempurna di World Tour 3x3 Shanghai 2026Tim Shanghai dan Antwerp mengawali FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026 di Chongming Wanda Plaza, Shanghai, China, Sabtu, dengan catatan sempurna.Dikutip dari ...

Read more »

Tinggalkan Man City, Pep Guardiola Disebut Pantas Tangani InggrisNoel Gallagher merasa bahwa Guardiola perlu melengkapi lemari trofinya dengan gelar Piala Dunia dan itu bisa dicapai bersama Timnas Inggris.

Read more »

Pep Guardiola Ungkap Pesan Menyentuh Sir Alex Ferguson Setelah Putuskan Tinggalkan Manchester CityPep Guardiola mengungkap pesan spesial Sir Alex Ferguson setelah memutuskan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini.

Read more »

Hansi Flick Ungkap Alasan Thiago Alcantara Tinggalkan Staf Pelatih BarcelonaHansi Flick mengungkap peran penting Thiago Alcantara di Barcelona setelah sang mantan gelandang memutuskan pergi dari staf pelatih.

Read more »