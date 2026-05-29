Cerita menginspirasi Viktor Györkyes, penyerang Arsenal dengan latar belakang Hungaria yang lahir di Swedia, menorehkan gol pembuka di laga pertama Liga Champions melawan Kairat Almaty dan berpetualang menuju final melawan PSG. Kisah keluarga besar, perjuangan migrasi, dan semangat kejuaraan Formula

Pemain penyerang Arsenal Viktor Györkyes menorehkan gol pembuka di laga fase liga Liga Champions pertama antara Arsenal dan Kairat Almaty di Stadion di London. Golnya membuat tim gelandang menutupi keseruan pertandingan arena Champions League.

Tidak hanya keterampilan menembak yang kaya, Györkyes menegaskan kembali afinitasnya pada akar Hungaria, meski sejak lama mewakili Swedia di kancah internasional. Kisah lintas generasi Györkyes bermula pada masa revolusi 1956 ketika kakeknya, Istvan Györkyes, melarikan diri dari Hungaria menuju Swedia. Ia menyiapkan surat bertuliskan 'Black Horseman' sebagai pesan rahasia kepada keluarga di belakang jendela. Istvan menyeberangi perbatasan Austria dan membangun kehidupan baru di Swedia, menikah dengan Kicki dan memulai keluarga.

Salah satu lukisan hidupnya lebih lanjut diikuti oleh ayahnya, Stefan Györkyes, yang pernah menembus liga lokal Swedia pada dekade 1980-an. Selama ini, partisipasi Viktor di kancah internasional tetap kental kebanggaan Hungaria. Ia pernah dipertimbangkan menjadi pemain setaraf untuk menara seleksi negeri tersebut, namun setelah berbagi cerita kepada media sosial selama laga di Budapest, ia memutuskan untuk tetap mencintai kebanggaan Swedia. Akun resmi Arsenal memberi ruang bagi penggemar Hungaria untuk mengikuti keputusannya.

Di Stadion Puskas, para pendukung merayakan kehadirannya sebagai ikon ketekunan. Di lapangan, Györkyes menaklukkan lawan dengan dua gol dalam fase semifinal, mencatat prestasi yang menempatkannya sebagai pemain kunci dalam perjalanan berjuang Arsenal menuju final Liga Champions. Petikan gambar pasien menampilkan Györkyes merayakan gol bersama rekan satu timnya, Declan Rice, saat pertandingan melawan Inter Milan. Perjalanan kariernya yang dimulai di FK Aspudden-Tellus hingga kritikan di Brighton & Hove Albion menunjukkan semangat kerja keras yang menawan hati penggemar.

Kini, Arsenal mempersiapkan pertandingan final melawan PSG. Manajer Mikel Arteta telah memilih formasi, menempatkan Györkyes sebagai penyerang utama. Ketika Tottenham bersenang-senang di fase sebelumnya, partisipasi Györkyes memberikan Presiden Arsenal, Edwin Donsker, keyakinan akan kemenangan ke depan. Perjalanan jauh seorang penyerang muda dengan sejarah keluarga yang cerah menambah dimensi emosional bagi fanbase yang setia menanti flash point Liga Champions 2026.





